 

Смартфон iPhone 11 Pro подешевел в России до рекордной отметки

14.08.2020, 9:30, Разное

Россияне смогут приобрести самый дорогой смартфон от компании Apple по рекордно низкой цене. iPhone 11 Pro подешевел, хотя официальных заявлений по этому поводу производитель не делал.
Гаджет был выпущен в прошлом году, его основная комплектация оснащена 64-гигабайтным флэш-накопителем, и на момент выхода телефон стал самым дорогостоящим смартфоном от американского IT-гиганта. При этом, если ценник базовой комплектации был равен 90 тысячам рублей, то стоимость устройства с чипом основной памяти в 512 гигабайт достигла 122 тысяч.

В смартфоне установлен OLED-дисплей размером в 5,8 дюйма, его корпус выполнен из стали и стекла. Работает аппарат на основе чипа A13 с 64-битным 6-ядерным ARM-микропроцессором, который дополняет 4-гигабайтный модуль оперативной памяти. Фото и видео смартфон снимает с помощью трех объективов по 12 мегапикселей, а долгую работу обеспечивает емкий аккумулятор в 3046 мАч.

Сейчас после изменения ценника девайс можно приобрести за 72 тысячи рублей. Следует, однако, отметить, что у ряда ретейлеров, официально представляющих Apple, со скидкой аппарат обойдется в порядка 80 тысяч. Это не первое снижение цены на смартфоны от Apple, ранее до 50 и 33 тысяч упала стоимость iPhone 11 и iPhone SE. Однако и с такими изменениями гаджеты по прежнему остаются в списке дорогостоящих, доступных не всем покупателям.



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