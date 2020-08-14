Валентина Легкоступова незадолго до госпитализации переволновалась из-за угона автомобиля

14.08.2020, 9:30, Разное

Валентина Легкоступова перед госпитализацией переволновалась из-за угона автомобиля. Подписчики считают, что ситуация могла оказать влияние на состояние артистки, которая сейчас находится в коме.

Последнее время пользователи Сети следят за ситуацией, произошедшей с Валентиной Легкоступовой. Артистку в тяжелом состоянии срочно госпитализировали, а позже выяснилась новая информация ее жизни перед происшествием. За некоторое время до того, как ее обнаружили дома с травмированной головой, она пережила сильное потрясение.

Перед выступлением в Сочи Валентина Легкоступова узнала, что ее машина пропала. Как оказалось, авто было угнано, но выступление артистка отложить не могла, потому перед зрителями очень нервничала. После этого артистка долгое время чувствовала эмоциональное перенапряжение. Когда было принято решение направиться в полицию, оказалось, что авто угнал Матвей, ее сын, который так и не рассказал, для чего ему понадобилась машина матери. Невзирая на то, что все завершилось благополучно, артистка очень волновалась из-за случившегося.