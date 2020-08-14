В Свердловской области произошло землетрясение

14.08.2020, 9:23, Разное

Колокольная башня собора Санта-Мария-Ассунта в итальянском городе Пиза стала известна на весь мир благодаря своему наклонному положению. К сожалению, несколько меньше людей знают, что похожее своим наклоном строение есть и в России.

Еще три века назад в городе Невьяновск по приказу Акинфия Демидова была построена башня, позже ставшая символом города. Ее характерной особенностью является заметный наклон – три градуса и 16 минут. Отметим, у Пизанской башни этот показатель достигает отметки в три градуса и 54 минуты.

И именно в районе Невьяновска Свердловской области днем 12 августа было зафиксировано землетрясение амплитудой 3,4. Отмечается, что угрозы это явление не представляло, “В худшем случае могли стаканы на полке позвенеть”, – цитирует URA.Ru представителя екатеринбургского Института геофизики УрО РАН. В Музее Навьянской наклонной башни также подтвердили, что ничего не почуствовали, а башня стоит на месте.