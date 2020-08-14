 

Президент Литвы: Белоруссия войдет в состав России, если мы будем пассивно наблюдать

14.08.2020, 9:23, Разное

Политик заявил, что прошедшие выборы не были свободными и честными. Доказательство тому – массовые беспорядки в крупных городах Белоруссии. По мнению литовского президента, Александр Лукашенко не является легитимным лидером.

Науседа отметил, что справиться с возникшей проблемой в стране поможет международное сообщество. Другие государства должны принимать активное участие в решении белорусского конфликта. При этом санкции нужно вводить осторожно: они могут негативно повлиять на жизнь простых граждан.

Литовский президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия стала ее государством-сателлитом, то есть политически и экономически зависимым. “Белоруссия будет интегрирована в состав России, если мы будем пассивно наблюдать за происходящим”, – сказал Науседа в интервью Sky News.

Ранее политик сообщил, что Литва, Польша и Латвия подготовили план стабилизации ситуации в Белоруссии. Проект включает три пункта: отказ Александра Лукашенко от применения силы к демонстрантам, освбождение незаконно задержанных и беседа с представителями гражданского общества, уточняет РИА Новости.



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