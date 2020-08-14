 

Минздрав решил не предлагать США сотрудничество по работе над вакциной от COVID

14.08.2020, 9:16, Новости дня

Минздрав РФ не направлял властям США предложений о сотрудничестве в области разработки вакцины против нового коронавируса, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Кузнецов сообщил, что Минздрав «не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины», передает ТАСС.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что РФ якобы предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но американская сторона отказалась.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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