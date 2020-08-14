Приснившаяся Алене Кравец певица Юлия Началова пожаловалась на свой памятник

14.08.2020, 9:09, Разное

Светская львица Алена Кравец призналась, что во сне ей явилась Юлия Началова с жалобами на установленный памятник. Покойная певица заявила своей подруге, что монумент будто давит ей на грудь и не дает ее душе покинуть могилу.

После установки памятника на могилу Юлии Началовой к нему начали приходить поклонники и ценители творчества певицы. Алена Кравец регулярно посещала могилу подруги и до появления монумента, но в последний раз во сне к ней пришла Юлия Началова. Выглядела она расстроенной, а причиной такого состояния стал памятник.

Алена Кравец сообщила, что в целом Началовой понравился монумент и фотография на нем, но залитая бетоном могила мешает ей «выходить из-под земли». Подруга попыталась успокоить певицу и та сразу повеселела. Скончалась Юлия Началова в марте 2019 года от остановки сердца.