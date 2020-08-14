 

В Роскосмосе подтвердили отправку «Ангары-А5» на Плесецк

14.08.2020, 9:08, Новости дня

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Плесецк с территории Центра имени М.В. Хруничева, говорится в сообщении Роскосмоса.

«Ангара» ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь ее ждут на космодроме для подготовки летных испытаний», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара- А5» – в декабре 2014 года.

Ранее в пятницу источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Плесецк.



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