Вьетнам решил купить российскую вакцину от коронавируса

14.08.2020, 8:48, Новости дня

Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса, сообщили в эфире государственного телевидения страны.

«В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19», – передает ТАСС сообщение телевидения.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.