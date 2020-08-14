 

В Польше оценили мощь российского Су-30СМ

14.08.2020, 8:48, Новости дня

Истребители Су-30СМ могут значительно усилить боеспособность российских ВВС после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32.

Журналисты польского издания Defence24 заявили, что ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности позволят Су-30СМ дополнить бомбардировщики Ту-22 и Су-34, «увеличивая наступательный потенциал РФ как на оперативном, так и на стратегическом уровнях», передает РИА «Новости». 

По их мнению, такая гиперзвуковая ракета будет использоваться и на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ, которые в настоящее время адаптируются под применение ракет «Кинжал».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в ВПК сообщила, что российские инженеры разрабатывают принципиально новое мощное вооружение для оснащения Су-30СМ. По мнению экспертов, речь идет об оснащении «Сухих» жидкостной гиперзвуковой ракетой Х-32. 

Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что российские истребители Су-30СМ стали главным приобретением года. 



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