Сбербанк отменил бесплатные уведомления

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14.08.2020, 8:48, Новости дня

Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.

Как сообщили РИА «Новости» в контактном центре банка, теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет.

Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.

«Вам будут поступать только пароли и коды для регистрации в «Сбербанк онлайн» и оплаты на сайте», – сообщили в колл-центре кредитного учреждения.

Бесплатной эта функция останется для владельцев кредитных карт Сбербанка. Держатели дебетовых карт могут пользоваться «Мобильным банком», за который нужно заплатить 60 рублей.



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