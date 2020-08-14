 

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении полифениленоксида из США

14.08.2020, 8:30, Новости дня

Китайские власти приступили к проведению антидемпингового расследования в отношении полифениленоксида, импортируемого из Соединенных Штатов, сообщило министерство коммерции КНР.

Как отмечается в коротком уведомлении, опубликованном на сайте ведомства, правительство Китая в течение года планирует установить, прибегали ли американские поставщики к практике искусственного занижения цен на свою продукцию с целью повышения ее конкурентоспособности. Расследование может затянуться до 14 февраля 2022 года.

«Данные меры предприняты в соответствии с правилами внешнеторгового тарифного регулирования КНР», – передает ТАСС уведомление Минкоммерции. Из него следует, что компании США подозреваются в использовании скрытой государственной поддержки в виде субсидий, противоречащей правилам Всемирной торговой организации.

Напомним, 26 июня Соединенные Штаты ввели против Китая так называемые гонконгские санкции, предполагающие введение визовых ограничений против ряда «действующих и бывших должностных лиц Коммунистической партии Китая» за действия в отношении Гонконга и «нарушение прав человека».



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