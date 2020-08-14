Эксперты назвали оптимальную частоту перезагрузки смартфона

14.08.2020, 8:30, Разное

Для лучшей работы смартфона эксперты рекомендуют периодически перезагружать его. Специалист IT-сферы Евгений Черток пояснил об оптимальной частоте перезапуска устройства.

Как оказалось, из-за большого количества приложений, установленных на смартфоне, в его работе могут происходить сбои. Если сам по себе гаджет работает по отточенным и слаженным алгоритмам, не приводя к сбоям, то программное обеспечение способно вызвать ряд неполадок. Чтобы избавиться от зависаний и подтормаживания смартфона, следует периодически перезагружать девайс принудительно.

Для этого достаточно выключить девайс и через некоторое время включить снова. Такая несложная процедура поможет удалить накопившиеся в системе и приложениях ошибки благодаря их чистой загрузке. Указанная мера дает возможность избавиться от многих проблем, поэтому эксперты рекомендуют регулярно перезагружать смартфон. По мнению Евгения Чертка, для стабильного функционирования эта операция не обязательно должна быть слишком частой. Вполне достаточным будет перезапуск устройства раз в три месяца, обычно при обилии приложений они начинают тормозить и выдавать ошибки, также может пропадать сигнал wi-fi.

При этом, если смартфон работает слажено и без сбоев, его можно не перезагружать. Также важно помнить о необходимости закрывать приложения, которыми владелец гаджета не пользуется. В ОС Android эта проблема уже давно известна каждому, поэтому периодически следует пользоваться пунктом закрытия программ в специальном меню. Согласно данным аналитиков сферы мобильных технологий, на российском рынке приложений за 2019 год спрос на них вырос по сравнению с предыдущим годом на 40%, до 1,06 миллиарда долларов. Это четвертая позиция в международном рейтинге. Во всем мире же пользователи потратили на покупку программ для смартфонов 120 миллиардов долларов США.