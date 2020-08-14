 

Жанна Левина рассказал о «рае в шалаше» с Гариком Мартиросяном

14.08.2020, 8:30, Разное

Супруга юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина вспомнила о том периоде жизни, когда им приходилось занимать деньги, а ей шить занавески из дешевой ткани. Финансовые проблемы они испытывали на заре совместной жизни, обо всех трудностях автор книги «Дневник жены юмориста» пояснила в шоу «Конечно Вася».
Жанна Левина призналась Юлии Барановской и Наталье Красновой, что ей тогда было всего 20 лет, но ее этот «рай в шалаше» вполне устраивал, а позднее они переехали в Москву. Но из-за отсутствия денег им пришлось жить в долг, не хватало средств даже на приобретение занавесок, поэтому жена Гарика Мартиросяна делала их самостоятельно и из самой простой ткани.

По словам Жанны Левиной, сейчас она не смогла бы совершить такой подвиг. А успех их семейной жизни она видит в сильном муже, поскольку слабого человека она может «съесть». Вместе Гарик Мартиросян и Жанна Левина живут уже более 20 лет, за это время у них появилось двое детей.



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