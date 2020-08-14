Спонтанная телепортация в обыденной жизни. Истории очевидцев

14.08.2020, 8:22, Разное

Телепортация – мгновенное перемещение объекта из одной точки в другую, зачастую не признается даже физиками. При этом есть немало историй от очевидцев со случаями, которые иначе чем внезапной телепортацией не объяснить.

Телепортация при игре в подковы

Пользовательница с ником "Кебедо" рассказала на сайте Reddit, что снимает комнату в доме, где живут два парня. С одним из них – Джимом – она завела любовные отношения, а другой – Оскар – стал ее другом. И вот однажды она и Джим с Оскаром находились во дворе дома и развлекались, играя в подковы:

"Я сидела в шезлонге рядом с южным столбиком для подков (был еще и северный), Оскар только что бросил подкову, а потом прошел к крыльцу, проверить свой телефон. Настала очередь Джима бросать и как только он бросил, как внезапно исчез и оказался у северного столбика.

Это произошло менее, чем за секунду и у меня отвисла челюсть, когда я это увидела. Я потеряла дар речи. Я действительно видела нечто странное. А потом и Оскар крикнул Джиму "Как, черт побери, ты так быстро туда попал?". Он не смотрел прямо на Джима, когда это произошло, но заметил его резкое перемещение уголком глаза.

Мы стали расспрашивать Джима, как так получилось и все ли с ним в порядке, но он стал просить не спрашивать про это, а потом они повздорили, а я стояла вся в слезах. Но сразу после этого Джим снова стал вести себя как обычно, а я до сих пор не могу перестать думать об этом.

Теперь они оба думают, что я "крейзи", даже Оскар, который тоже заметил эту странную вещь, хоть и не так хорошо, как я. Никогда, даже в самом безумном воображении, я не думала, что увижу в реале, как мгновенно исчезает человек. И нет, я не была пьяна, к тому моменту я только открыла первую баночку, но еще даже глотка не сделала".

Почти телепортация

Другой пользователь с ником "HazyPeanut" рассказал как однажды вечером он гулял по пляжу с подругой. Было 23:30 когда они распрощались и он пошел пешком к своему дому, который находился в нескольких кварталах. И когда он проходил перекресток, то увидел нечто странное.

Прямо посреди перекрестка стоял мужчина лет 50 на вид и смотрел перед собой "в пустоту". Было уже так поздно, что вокруг не было машин и совсем не было других людей, поэтому вид этого парня, стоящего неподвижно в свете фонарей, казался очень жутким:

Я ощущал странные "флюиды" от этого человека, который даже не посмотрел на меня, когда я прошел мимо него. Но когда я прошел еще немного, я вдруг услышал позади звук, похожий как будто велосипедная шина скользит по мокрому асфальту.

Я обернулся и успел заметить как фигура этого человека искажается, а потом он с невероятно высокой скоростью начал двигаться вокруг перекрестка по петлеобразнрой фигуре. Нижняя часть его тела не двигалась вообще, при этом он казалось находился примерно на ладонь выше поверхности асфальта.

Внезапно он снова вернулся в исходное положение в центре перекрестка и теперь снова стоял и смотрел впереди себя "в никуда". Я же не стал больше ждать, что будет потом, а быстро пошел дальше к себе домой".

Странный бездомный

Следующая необычная история была опубликована на сайте "Thought Catalog" пользователем из Ноксвилла, штат Теннесси. Он написал, что у них на районе есть человек по прозвищу Зевс, который считается местным "фриком". Он делает разные фокусы, ведет себя эксцентрично, на на деле это довольно безобидный бродяга.

"Мой брат рассказывал как он что-то шептал людям на ухо и те после этого теряли сознание, а еще он дарил людям стеклянные подвески и говорил "Это цвет твоей души". В общем это был такой "волшебник".

Но однажды мы с братом гуляли по нашему торговому центре Уэст Таун и там увидели Зевса. Он, кстати, довольно узнаваем даже издалека – у него рост два метра, седая борода, пирсинг в носу и по четыре перстня на пальцах. Он носит с собой большую палку как "посох", одет в черный плащ до пола.

Зевс шел впереди нас, а потом повернул к выходу. Когда он вышел из центра и завернул за угол, мы потеряли его из виду. Мы с братом тем временем шли по торговому центру дальше и подошли к другому выходу, который находился на противоположной стороне здания. И тут из него прямо на нас вышел Зевс.

Надо сказать, что нет никакого способа, чтобы он физически мог сделать это. Прошла максимум минута между тем, как он вышел через другую дверь, и появился здесь, при этом чтобы обойти это большое здание требуется минут пять не меньше.

И даже если бы он бежал как спринтер, он очень навряд ли успел бы обежать все это здание за минуту. Он мог бы оказаться перед нам если бы телепортировался, иначе все это было просто невозможным".

Телепортация попрошайки

Пользователь Реддита с ником "TinderGuy11" рассказал похожую историю, которая произошла с бездомным, живущим в его районе. Бездомного звали Франклин и он когда-то работал уборщиком в баре, который принадлежал автору истории. Поэтому Франклин хорошо знал его и регулярно приставал к нему.

"В тот день я шел домой и снова увидел Франклина, стоящего на углу улицы, он заметил меня и помахал мне рукой. Я пытался притвориться, что не заметил его, но мне все равно надо было проходить прямо мимо него и делать было нечего, я кивнул в ответ на его приветствие.

Он тогда снова махнул рукой и после начал свой обычный разговор о том, что когда-то он работал у меня и что я задолжал ему денег. Обычно, когда он так делает, я просто даю ему немного денег и он уходит, удовлетворенный, но в тот день я был не в настроении и потому сказал ему, что денег не дам и пошел дальше своей дорогой.

Пока я шел по тротуару, я несколько раз оборачивался, чтобы проверить не пошел ли он за мной, однако он стоял все на том же углу. Я дошел до конца квартала, откуда мог видеть другую улицу, и я не мог поверить своим глазам – на углу этой улицы стоял Франклин, смотрел на меня и махал мне рукой.

Когда же я оглянулся назад, чтобы посмотреть туда, где Франклин стоял раньше, там уже было пусто. Не было никакой возможности чтобы он мог оказаться там, где он стоял сейчас, но однако все было именно так.

Когда я подошел к нему, он снова начал свой разговор про должок, но я грубо его перебил и спросил "Как ты сюда попал?". Франклин замолчал, посмотрел на меня с почему-то смущенным видом, но потом снова завел свою шарманку про деньги. "Франклин, как ты попал сюда?!", – я уже почти кричал на него. Он посмотрел на меня как на психа и словно вообще не понимал, о чем я говорю.

В конце концов я дал ему немного денег, а потом по быстрому убежал от него. После этого я снова не раз еще встречал Франклина на улице, но таких странных вещей больше не видел".

Случай на тропе в парке

Некоторые истории рассказывают не о телепортации других людей, которые видел очевидец, но о том, что сами очевидцы внезапно перемешались в иное место.

Неназванная девушка рассказывала, что однажды утром она как обычно совершала пробежку в парке в месте со своей подругой. Делали они это часто и все время бегали по одной и той же тропе. Но в то утро у подруги развязался шнурок на кроссовке и она остановилась его завязать, сказав при этом, чтобы другая продолжала пробежку без нее.

"Я побежала дальше, пробежала через мост над ручьем, через несколько секунд тропа свернула и внезапно исчезла. Я поняла, что оказалась в месте, где никогда раньше не была. Все вокруг заросло папоротником и какими-то большими цветами.

Когда тропа под моими ногами пропала, я поняла, что я падаю и сейчас упаду вниз к ручью, а в ручье почему то лежали большие камни. Я подумала, что сильно ударюсь, когда упаду на них.

Но когда я уже почти упала, я вдруг услышала странный резкий звук, как будто голоса в моей голове разом громко заговорили. И в тот же миг я вдруг оказалась на тропе прямо перед моей подругой, которая все еще поправляла свои шнурки.

Она услышала меня, подняла глаза и вскрикнула от неожиданности. Она до сих пор не понимает то, что видела. Она видела как я побежала дальше, как вскрылась в лесу, а потом я вдруг мгновенно оказалась перед нею.

Похоже, что кроме моей подруги мое странное перемещение заметил еще и ребенок, который вместе со своей матерью находился неподалеку от нас. Он смотрел на меня с широко раскрытыми глазами".