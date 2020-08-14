Загадочный случай панического побега десятков тысяч овец в Оксфордшире

14.08.2020, 8:13, Разное

Некоторые случаи настолько необычные, что у них даже нет квалификации. Они просто относятся к категории странностей. На протяжении веков таких случаев было немало и просто удивительно как быстро люди забывали о них и спихивали "под ковер".

Одна из таких историй произошла более века назад в Англии, когда огромная отара овец внезапно по непонятной причине превратилась в "армию овечьих зомби".

Произошло это на живописных зеленых пустошах Оксфордшира на юге Англии. Здесь поля простираются насколько хватает глаз и отары овец встречаешь чаще, чем людей. И в ноябре 1888 года с этими овцами произошло нечто загадочное.

3 ноября, около 8 вечера, когда уже стемнело, многие тысячи овец все еще паслись на полях вокруг городка Рединг, на площади примерно 200 квадратных миль. Внезапно и одновременно животные пришли в полнейший ужас и кинулись в панике бежать куда глаза глядят, снося ограду, вытаптывая огороды и пугая всех, кто стал очевидцем этого сюрреалистического зрелища.

Овцы мчались так, словно их преследуют какие-то невидимые хищники, глаза у них были выпучены от страха, они вопили и бежали, бежали и бежали.

На следующий день потребовались усилия большого числа людей, чтобы найти и поймать всех убежавших животных. Многие овцы все еще находились в состоянии паники, они дрожали, их сердца учащенно бились. Местные фермеры и сами находились в ужасе, потому что никогда прежде не видели ничего подобного. Позже двое из них написали о происшествии в журнал Hardwicke's Science-gossip:

"Десятки тысяч овец из крупных овцеводческих регионов к северу, востоку и к западу от Рединга были внезапно охвачены страхом и бегали, перепрыгивали через ограду, мчались туда-сюда. Рано утром пастухи нашли некоторых животных у живой изгороди и на дорогах, овцы тяжело дышали и все еще были охвачены ужасом.

О масштабности таких случаев можно судить, если мы упомянем, что каждый крупный фермер от Уоллингфорта до Твайорда сообщал, что его овцы тоже были испуганы. За редким исключением пострадали все холмистые пустоши к северу от Темзы.

Ни один из фермеров не мог дать какое-либо разумное объяснение описанным нами фактам. Ночь была темной, время от времени мелькали молнии, но мы считаем, что навряд ли они могли стать причиной такого состояния и вызвать столь широкий эффект. Было также зафиксировано небольшое землетрясение, но может быть вы сможете дать более удовлетворительное объяснение".

Землетрясение и правда было, но настолько слабенькое, что никто из людей его не ощутил, и сомнительно, что это стало причиной паники среди овец, ведь раньше такого не происходило, да и другие животные вели себя совершенно нормально.

Были также теории о том, что овец перепугали какие-то шутники, но этому тоже не было доказательств.

Известный британский исследователь аномальных явлений Чарльз Форт в свое время писал и о "великой овечьей панике 1888 года":

"Один из опрошенных сказал, что даже тысяча человек не смогли бы настолько перепугать всех овец данной округи. Кто-то может сказать, что для стада овец достаточно немногих напуганных, чтобы остальные тоже ударились в панику, однако судя по описаниям, все овцы вырвались из своих загонов почти одновременно около 8 вечера, при этом многие загоны были расположены далеко друг от друга.

Для цепной реакции от одних овец к другим потребовалось бы куда больше времени, чтобы распространиться на всех животных на 200 квадратных миль. Поэтому можно сказать, что возле Рединга произошло нечто очень тревожное иного характера".

Была теория о том, что овец мог напугать падающий метеорит, взорвавшийся в атмосфере. Однако будь это так, это привело бы к большому шуму, который услышали бы люди (вспомним про Челябинский метеорит, шум от которого слышали в нескольких городах области).

В 1893 году в то же регионе Реддинга произошла еще одна овечья паника, масштабом поменьше, но все равно примечательная. И в этот раз некоторые очевидцы сообщали, что видели странные огни в небе.

Может быть и в прошлый раз овец тоже напугали НЛО? Если так, то чего боялись эти овцы настолько сильно, что кинулись бежать подальше от пастбищ?