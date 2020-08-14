Лернейская гидра, которую убил Геракл, была гигантским осьминогом?

14.08.2020, 8:08, Разное

За красочными мифическими описаниями Лернейской Гидры, убитой Гераклом в болотах, возможно стояло некое реально существовавшее морское существо. Больше всех под ее описание подходит осьминог.

Лернейская гидра одно из самых знаменитых мифических чудовищ. Эта тварь жила в болотах Лерны – исторической области Греции и была по видимому неким водяным драконом, по крайней мере слово "гидра" с греческого переводится как "водяная змея".

Греческий герой Геракл (Геркулес) по приказу царя Еврисфея убил эту гидру и это был второй его подвиг из двенадцати.

У Гидры было множество голов, количество которых разнится в зависимости от версии мифа – семь, девять, пятьдесят или даже сто. Росли они все из одного туловища, а при срубании одной головы, на ее месте тут же вырастала другая.

Геракл сумел убить Гидру, потому что стал прижигать места отрубания головы огнем из факела.

Как и со множеством других мифических чудовищ, считается. что Лернейская гидра была полностью выдуманной, однако многие исследователи подозревают, что ее описание было сделано на основе реально существующего животного, обитающего в водных глубинах.

Исследователь Генри Ги в 1883 году выпустил книгу о морских змеях "Разоблаченные морские чудовища", в которой упоминал, что для многих художников и поэтов прошлых веков образ гидры создавался с помощью модели осьминога. Чаще всего голов у Гидры изображалось девять штук и все они росли на длинных извивающихся шеях.

"Если мы хотим найти в природе аналог этой Гидры, мы должны искать, во первых живое существо с восемью отростками на теле, которые могут самоизлечиться или вырасти заново в случае ампутации. Мы также должны знать, что это существо должно водиться в тех местах, где была создана эта легенда, иначе в легенду поверили бы не так надежно. В Средиземном и Эгейском морях водятся осьминоги, которые удовлетворяют всем этим запросам", – писал Ли.

Другое дело, что осьминог тогда должен быть очень больших размеров, чтобы не просто напугать человека, но и нападать на земных животных. А Лернейская Гидра делала именно это. К примеру в книге "Библиотека" Аполлондора Афинского, написанной в 120 году до нашей эры, указано следующее:

"Эта Гидра, выкормленная в болотах Лерны, вышла на открытую местность и уничтожила стада земные".

Судя по этому и другим описаниям, Гидра пожирала все живое, что обитало в этих местах и "опустошила область Лерны". У нее было логово под большим деревом у истоков Амимоны, откуда она регулярно выползала и нападала на животных. Также в мифах указывалось, что дыхание Гидры было столь ядовитым, что тоже убивало животных.

Осьминоги могут быть и крайне ядовитыми. Другое дело, что в Средиземном море таких тоже не водится, как и громадных. Однако кто знает, что могло обитать в тех морях тысячи лет назад. Есть, кстати, один рисунок Гидры на древнегреческой вазе, на котором она и правда больше всего похожа на большого осьминога.