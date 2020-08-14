«Будут последствия»: Певцов раскритиковал слухи об алкоголизме Александры Захаровой

14.08.2020, 7:30, Разное

Киноактер Дмитрий Певцов заступился за свою коллегу Александру Захарову, назвав все слухи об ее алкоголизме гнусными сплетнями. В Instagram он опубликовал обращение к тем, кто их распространяет, сообщив им об отсутствии стыда и возможных последствиях.

Пользователи Сети отметили, что Певцов в своей речи изменил акцент, сделав его похожим на произношение Сталина. По словам актера, они провели собственное расследование, учли все факты, изложенные в публикациях, и пришли к выводу о заказном характере статьи. При этом они даже нашли заказчиков, но имен артист предпочел не раскрывать.

Часть подписчиков оказались солидарны с Дмитрием Певцовым, но многие актера раскритиковали. Особенно их удивил тот факт, что артист использовал сталинский акцент. Некоторые пользователи сочли, что свое обращение Певцов мог записывать в нетрезвом виде.