Гузеева удивила фанатов «губами-варениками»

14.08.2020, 6:53, Разное

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассмешила поклонников неестественно большими губами. Впоследствии оказалось, что губы на самом деле являются половинкой персика, о чем знаменитость упомянула в подписи к фотографии в Instagram.

Свои преобразившиеся губы телеведущая назвала «варениками», а фото было подписано как «Женщина с персиком». Поклонники положительно оценили шутливый образ Ларисы Гузеевой.

Так, некоторые пользователи Сети отметили высокое чувство юмора и остроумие телеведущей. Ларису Гузееву назвали «хохмачкой», посчитав, что в молодости она могла вести еще более экстравагантно. Однако были и те, кому шутливый образ ведущей не понравился, они заявили, что приложив к лицу персик, Гузеева испортила свою естественную красоту.