Трампу захотелось выступить на Генассамблее ООН

14.08.2020, 5:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что обдумывает возможность выступить на Генассамблее ООН.

Как сообщил президент США, он «подумывает о том, что поехать в ООН». Трамп рассматривает возможность посетить неделю высокого уровня ГА ООН, чтобы «произнести там речь», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «многие лидеры не поедут из-за коронавируса, не смогут присутствовать». Американский президент сказал, что будет готов выступить и в виртуальном формате, но предпочел бы личное выступление.

Весной сообщалось, что Трамп приветствует предложение президента РФ Владимира Путина о саммите «пятерки» Совета Безопасности ООН и предлагает провести встречу на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.