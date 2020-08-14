Мнение: Всё, понравился – делай справку на венерические…

14.08.2020, 5:30, Разное

В принципе, наверное, подобное поведение дамы очень цивилизованное. Западный подходец. Человек хочет быть здоровым. Хочет, чтобы его партнер был здоровым. Вот только вопрос о справке звучит грубо. И к тому же – лицемерно. Оцените подачу.

Илья (имя меняю, дабы его избранница не пришла меня ругать) познакомился с девушкой Таней (ее тоже зовут иначе). Таня – девушка примерная, 26 лет, разведена, эйчар, красивая. Детей нет.

Сходили в театр. Илья пригласил. Я считаю, что для первого свидания – очень достойный выбор, театр или художественная выставка. В принципе, они для того и созданы. Это шутка. Но насчет театра не уверен.

Первое свидание, напоминаю. После театра пошли в ресторан. Поели, выпили вина. Илья ничего не планировал. Даже домой ее не приглашал. Это же первое свидание. А на первом свидании девушки обычно – ни-ни, даже не спроси ничего, обидишь. Это на втором и третьем они уже начинают напрягаться и думать – “что со мной не так, что он не тащит меня в постель?!”

Тут Таня возьми и скажи:

– Ну, всё, ты мне понравился, делай справку на венерические.

– Что?! – Илья чуть бокал с вином не уронил.

– Мне нужна справка для серьезных отношений…

– А я серьезные не планировал, – пробормотал он после короткой паузы.

– Да? – говорит Таня. – А что же ты мне голову морочишь?! – Чуть ли не с истерикой в голосе.

Встала – и пошла к выходу.

Он посидел немного (не бежать же за ней) и заказал себе водки. Вечер кончился тем, что Илья накидался до состояния риз.

На следующий день звонит Тане, мрачный.

– Я готов, – говорит, – к серьезным отношениям.

– Это хорошо, – отвечает Таня строго.

– А у тебя справка есть? – продолжает Илья.

– Что? Что ты сказал?! Девушкам справка не нужна! – И Таня кидает трубку.

И кто после этого, спрашивается, цивилизованный человек. А кто дикарь и истерик, к тому же?!