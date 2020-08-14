Маск упрекнул Boeing и Lockheed Martin в напрасной трате денег американцев

14.08.2020, 5:08, Новости дня

Основатель SpaceX Илон Маск раскритиковал United Launch Alliance – конкурента своей компании.

Он заявил, что для «обеспечения жизни на многих планетах и космической мощи» значимыми являются «эффективные ракеты многоразового использования».

По его словам, ULA впустую «тратит деньги» американских налогоплательщиков, так как ракеты ULA «не предназначены для многоразового использования», передает ТАСС.

В августе Пентагон заключил со SpaceX контракт на 316 млн долларов на запуск космических аппаратов в 2022–2027 годах. United Launch Alliance получила контракт на 337 млн долларов.

ULA – совместное предприятие американских Boeing и Lockheed Martin.

Напомним, Маск также обвинил конкурентов на рынке пусков ракет в зависимости от России.

Кроме того, он заявлял, что «актуальной проблемой» Роскосмоса якобы является то, что у госкорпорации нет многоразовых ракет. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление Маска, заявив, что «в указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается».