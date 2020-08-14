 

Times – британским полицейским разрешили задерживать людей, подозреваемых в шпионаже

14.08.2020, 4:35, Новости дня

Полицейским Великобритании предоставили дополнительные полномочия, позволяющие останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать иностранцев, подозреваемых в шпионаже, пишет The Times. Министерство внутренних дел Соединённого Королевства пояснило, что меры были разработаны для выявления и пресечения враждебной государственной деятельности после инцидента в Солсбери.


Reuters

Британским полицейским предоставили дополнительные полномочия останавливать и допрашивать подозреваемых в шпионаже людей из «враждебных государств», пишет The Times. Как отмечает издание, власти Соединённого Королевства пошли на этот шаг в рамках ответных мер на инцидент в Солсбери.

В частности, полицейские смогут останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать въехавших в страну людей для того, чтобы определить, замешаны ли те в злонамеренной деятельности в интересах таких стран, как Россия.

Министерство внутренних дел заявило, что меры были разработаны для выявления и пресечения враждебной государственной деятельности после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Лондон тогда обвинил в случившемся Россию.

Новые полномочия для полицейских были предложены в рамках законопроекта по безопасности и борьбе с терроризмом, выдвинутого ещё в прошлом году. Эти меры были одобрены британским парламентом и сегодня вступили в силу, отмечает издание.



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