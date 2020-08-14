Sud Ouest – гонка за вакциной от коронавируса ускоряется из-за угрозы второй волны

14.08.2020, 4:35, Новости дня

Крупнейшие страны мира стараются быстрее других разработать вакцину от COVID-19 — и хотя пока появившиеся образцы не прошли всех клинических испытаний, предварительные заказы уже достигают 5,7 миллиардов доз, пишет Sud Ouest. Появление вакцины становится всё более насущным вопросом в тех государствах, где зафиксирован рост числа заразившихся.



Reuters

На фоне возрастающего беспокойства о второй волне коронавируса ускоряется лихорадочная гонка по поиску вакцины, в которой участвуют все крупнейшие державы мира от Москвы до Вашингтона, пишет Sud Ouest.

Как рассказывает издание, во вторник Владимир Путин, «к всеобщему удивлению», заявил о появлении «первой» вакцины от COVID-19. Президент РФ намерен начать её массовое производство в сентябре ещё до того, как закончатся испытания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с осторожностью отреагировала на такую новость и напомнила о «предварительной квалификации» и сертификации вакцины, для чего она должна пройти «строгие» испытания.

В то же время более 9 тыс. бразильцев и 1500 волонтёров из Индонезии получили китайскую вакцину. Со своей стороны Дональд Трамп объявил о контракте на 1,5 миллиардов долларов на поставку 100 миллионов доз экспериментальной вакцины, произведённой в американской биотехнологической лаборатории Moderna. Этот контракт стал шестым подобным заказом с мая.

В статье подчёркивается, что на данном этапе спустя восемь месяцев после возникновения вируса в Китае ни одна экспериментальная вакцина не показала свою эффективность против коронавируса во время проведённых клинических испытаний. При этом по всему миру уже сделаны предварительные закупки по крайней мере 5,7 миллиардов доз.

Появление вакцины становится как никогда более необходимым в то время, как после краткого спада пандемия, кажется, снова набирает обороты во многих странах. Во Франции, Испании, Новой Зеландии, Бутане и Боснии растёт беспокойство по поводу возможной второй волны пандемии, что толкает правительства ужесточать ограничительные меры. Так, во Франции за день число новых заражений выросло на 785 человек, а за всю неделю зарегистрировано 10,8 тыс. случаев. В Испании самые высокие показатели заражения в Европе — в среднем 4 923 новых случаев за последнюю неделю. Власти называют ситуацию «критичной», а эксперты призывают соблюдать все меры предосторожности, чтобы она не ухудшилась.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в среду объявила о повторном карантине в домах престарелых и не исключила перенос выборов, которые должны были состояться в сентябре. Ранее во вторник она приказала на три дня отправить на карантин крупнейший город страны Окленд, где впервые за 102 дня обнаружили новый случай заболевания.

Такое растущее беспокойство резко отличается от репортажей из Уханя — города в центральной части Китая. Сейчас в эпицентре распространения коронавируса молодёжь веселится на техно-вечеринках, улицы снова заполонили палатки с едой, а город стоит в пробках, отмечает Sud Ouest.