Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии

14.08.2020, 4:08, Новости дня

Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Белоруссии, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он «не думает», что Лукашенко «по-прежнему можно называть легитимным», так как в Белоруссии «нет свободных демократических выборов».

Науседа отметил, что против белорусских властей могут ввести санкции, если ситуацию в стране не урегулируют мирным путем, передает ТАСС.

Как утверждает Науседа, Москва «заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит». Если «пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России», сказал он. По его словам, весь ЕС «заинтересован в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством».

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. После начала простестов в стране она внезапно выехала из Белоруссии в Литву.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции Запада на ситуацию в Белоруссии.