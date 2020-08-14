НАБУ и САП “расписались в своей несостоятельности” по делу “Роттердам плюс” – адвокат

14.08.2020, 4:06, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, приостановив расследование по делу “Роттердам плюс”, фактически признали бесперспективность дела и отсутствие каких-либо доказательств совершения преступления. Об этом адвокат стороны защиты Ирина Одинец заявила в эфире телеканала ZIK 12 августа.

“С процессуальной точки зрения мы считаем, что здесь следствие и сторона обвинения, прокуратура расписались в своей несостоятельности передать это дело в суд и в том, что нет доказательств, нет доказательств вины. А значит, дело должно было быть закрыто”, – отметила Одинец.

Она добавила, что сторона защиты не получила официального уведомления от НАБУ и САП о том, что расследование приостановлено.

“Предоставление нам официальных документов – постановления о приостановлении – является обязанностью САП, а не нашим правом получить, но они эту обязанность до сих пор не выполнили. И мы не знаем настоящих причин приостановки”, – сказала адвокат.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле “Роттердам плюс” нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Еще один адвокат стороны защиты по делу “Роттердам плюс” – Наталья Дрыгваль – 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, “взяли время”, чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы “Роттердам плюс”, предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено “на период получения материалов выполнения международных запросов”. Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.