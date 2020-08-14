Мнение: Тоталитарный Дайджест. 13.08.2020

14.08.2020, 3:45, Разное

Так как в связи с событиями в Белоруссии и прочими прекрасными вещами происходящими в мире накопилось изрядное кол-во разных интересных материалов, публикация которых давно задержалась, то даю оптом в виде солянки.

Видео.

1. Бхопал и не только. Техногенные аварии

Отличный разбор катастрофы в Бхопале.

2. Родина слышит. Действующая РЛС РО-1 в Олегенегорске.

За это видео автор уже загремел в гости к Кровавой Гэбне за разглашение гос.тайны.

Теперь заслуженно может присесть. Впрочем, само видео вполне открыто валяется в сети уже почти год (даже странно, что его до сих пор не снесли) и все кто хотел, его уже посмотрел, включая иностранные разведки.

Главный вывод – внимательно читайте закон о Гостайне, чтобы потом не удивляться настойчивому стуку в дверь.

3. Оркестр – это мы.

Неплохое видео дающее понимание о том, какие люди находятся в команде Тихановской. Выступление Марии Колесниковой.

4. Кредитная кабала кует революционеров.

О том, почему среди американской молодежи до 29 лет стал столь популярен социализм (более половины американцев до 29 лет считают социализм более прогрессивной формой общественных отношений)

5. Реакция КНДР на южнкорейскую пропаганду.

О том, как в Северной Корее оценивают южнокорейскую пропаганду и как на нее реагируют.

6. Предвыборная речь Сталина.

Речь Сталина перед выборами 1937-го года. В HD.

7. Настоящие сражения 2020.

Отличное видео (правда на арабском) об операциях сирийской армии в Восточной Сирии, где продолжается до сих пор масштабная КТО, которая зачастую остается на задворках новостных сводок.

8. Ворошиловские соколоы.

Документальный фильм о предвоенных выпускниках Ставропольского аэроклуба.

9. "Грейхаунд" глазами военного историка.

Разбор недавнего фильма "Грейхаунд" с позиций историчности происходящего.

* * *

Ссылки

1. О направлениях колониальной политики Турции на Ближнем Востоке – https://telegra.ph/O-napravleniyah-kolonialnoj-politiki-Turcii-na-Blizhnem-Vostoke-08-08 (о турецком "неоимпериализме")

2. Чубайс и Путин спасут Белоруссию – https://remi-meisner.livejournal.com/279898.html (о перспективах белорусской экономики после свержения Лукашенко – самый сок поста это экономическая программа)

И еще про этот "Реанимационный пакет реформ" https://strana.ua/news/284028-reanimatsionnyj-paket-reform-posle-ukrainy-pojavilsja-v-belarusi.html

3. В Екатеринбурге лоббируют возвращение выборов мэра – https://vk.com/wall55614586_5284 (как севастополец могу отметить, что наличие выборов местного руководителя лучше, чем отсутствие такого выбора – могу сравнивать то что было до 2014 года и после)

4. Экономическая диета – https://basil222.livejournal.com/991.html (попытка подсчитать "экономный" продуктовый набор, чтобы он был полезен. С другой стороны становится понятно, почему чуть что, сразу сметают гречку)

5. Украинские оды великому Сталину – https://zen.yandex.ru/media/belbor/ukrainskie-epicheskie-ody-velikomu-stalinu-i-moskve-5f328e064dee3215d5aedb17 – (восхваления Сталина на украинском языке – можно смело засылать на Цензор и смотреть как пригорает)

6. О полицейском насилии – https://vk.com/wall10412510_32814 (о моральных оценках полицейского насилия)

7. Рефлексия первых дней после выборов в Белоруссии – https://tiendil.org/reflection-on-the-first-days-after-the-elections/ (о возможных перспективах развития ситуации в Белоруссии)

Плюс по просьбе автора, публикую 2-й выпуск "Левого обозрения". Автор будет рад конструктивной критике и оценке его трудов.

В текущем выпуске автор разбирает вопрос, как оценили голосование за поправки в Конституцию различные левые организации.

Левое обозрение № 2. Август 2020.

Всем привет! Пишет Анатолий Широкобородов обозрение материалов марксистских организаций и групп.

Сегодня в номере: позиция по изменению Конституции.

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выпуск первый – https://shdov.livejournal.com/442.html

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

Крупнейшее после коронавируса событие 2020 — поправки к конституции и обнуление Владимира нашего Владимировича Путина. Здесь, понятно, многие имели мнение, все пытались выстроить пропаганду,

сказать что-то умное, актуальное, полезное, привлекательное. Промолчали только в РПР, «Съезде граждан СССР».

Начнем с организаций, которые считают себя суриёзными партиями.

РКРП выпустила целый ряд материалов, статей и заметок, но позиция партии наиболее полно и ясно выражена в заявлении Политсовета «Не дадим себя дурачить!» –

https://rkrp-rpk.ru/2020/04/13/не-дадим-себя-дурачить -. Основной посыл тюлькинцев – «создаётся суперполицейское государство», «грандиозный мухлёж с целью легитимизации законодательного

закрепления усиления диктатуры крупного капитала». Что делать?

«Необходимо разоблачить стремление буржуазной власти в очередной раз обмануть трудовой народ. Надо

проявить классовую сознательность, уважение к себе, и сказать НЕТ их добавочкам к конституции… В

сложившихся условиях отсутствия общего фронта противостояния антинародной затее буржуазной власти и

полного разоблачения соглашательской политики КПРФ в глазах трудового народа Политсовет ЦК РКРП

считает наиболее правильным вариантом тактики бойкот навязываемого опроса по поправкам в

конституцию и антиконституционного продления срока личной власти Путина… Для тех же, кто ещё не

раскусил обмана или верит в механизмы голосований и пойдёт на избирательные участки, или в силу

обстоятельств просто вынужден будет принять участие в голосовании, а таких людей немало, РКРП даёт

совет ни в коем случае не поддерживать творимый обман, голосовать против предложенного пакета

поправок в Конституцию».

В общем, бойкот, ну а если не бойкот, то голосуйте против. В конце вожди РКРП призвали готовить

«самое грозное оружие пролетариата – Всероссийскую забастовку».

Знаете, почему ни один человек не начал подготовку к всероссийской забастовке? Многие левые скажут,

потому что холуи, мещане, трусы, холопы. А я вот думаю, что народ наш российский не видит

альтернативы бонапартистскому режиму Путина и сложившемуся постсоветскому капитализму. Нет

авторитета ни у РКРП, ни у других левых организаций. И нет авторитета даже не чтобы доказать

мерзостность капитализма, она большинству и так понятна, а чтобы возглавить страну в полном смысле

этого слова. Люди не хотят менять Путина на Тюлькина и тем более бороться против обнуления Путина,

не имея внятной альтернативы. Если представить, что завтра РКРП сформирует правительство, то сложно

представить, как оно будет работать, учитывая, например, какой «путеводитель по журналу» изготовили

ее активисты — https://rkrp-rpk.ru/2020/07/03/путеводитель-по-журналу-марксизм-и-со -. Перейдите по

ссылке и скачайте это чудо ради интереса. Вот поэтому никто и не откликнулся на призыв взяться за

«самое грозное оружие пролетариата». Хотя вроде бы идея неплохая.

Ещё меня удивила странная для марксистов формулировка — «личная власть Путина». Как будто «Новую

газету» или «Ежедневный журнал» открыл.

ОКП уделила поправкам куда меньше внимания. Зато информационной кампанией по теме активно занимался

ее вождь А. Баранов в своей частной газете «Форум-Мск» – https://forum-msk.org/tags/10879421 -.

Позиция же ОКП выражена в статье «Изящный обман населения, а по сути – ползучий переворот» –

http://ucp.su/category/articles/1380-izyashnyj-obman-naseleniya-po-suti-polzuchij-perev -.

Суть предлагаемых правок ОКП оценили как «установление абсолютизма в конституционном варианте».

Причем ОКП предрекает, что в результате установления хунты «активная часть населения будет

устранена». Автор из ОКП также беспокоится о том, что будет ликвидировано разделение властей. А

после статьи приводится хронология прихода Гитлера к власти с обильными ссылками на Википедию.

Опять ведь понесло «Новой газетой»…

Что предлагает делать с «установлением хунты» ОКП, сказано в другой статье «Бойкот не может

кончиться удачей» – http://ucp.su/category/articles/1348-bojkot-ne-mozhet-konchitsya-udachej -. Как

видно из названия, нужно было идти и голосовать против. На мой вкус статья с точки зрения критики

очень сильная, одна из лучших работ против детской болезни левизны по поводу выборов. Другой

вопрос, что за самой ОКП нет никаких масс и все эти призывы идти или не идти никакого веса не

имеют. Лучше бы автор статьи Васильев направил свой писательский талант на пропаганду марксизма и

политическое просвещение. А еще лучше, если бы он вместе с товарищами разобрался бы с текущим

политическим режимом. Какая хунта и массовый террор против активистов? Что это за ультраалармизм и

союз с демшизой?

ВКПБ дала краткую заметку —

http://vkpb.ru/9-stati/622-golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-1993-goda.html – в духе, что

голосование фарс, затеяно ради «формулы продления верховной власти Путина» и т. д. «Бойкот

буржуазных голосований – шаг в борьбе за революционные перемены в обществе». Как раз позиция,

которую раскритиковал Васильев. Можете сравнить аргументацию.

Другая ВПК(б) в своем обращении –

http://bolshevick.org/obrashhenie-ck-vkpb-po-povodu-predstoyashhego-golosovaniya-po-popravkam-v-kons

itucii-rf – утверждает примерно то же: «Налицо узурпация власти и сосредоточение её в руках одного

человека, который находится на службе у крупной буржуазии… ВКП(б) призывает трудящихся АКТИВНО

БОЙКОТИРОВАТЬ кремлевскую затею 1 июля. Самим не участвовать в голосовании и всеми силами

отговаривать от голосования своих знакомых, родных, товарищей. Не давать прихвостням буржуазии

вести агитацию в трудовых коллективах, уничтожайте агитационные материалы, призывающие участвовать

в голосовании».

Далее к организациям, только претендующим на создание партии в будущем.

Так, «Союз коммунистов» поддержал бойкот. Их автор Юрий Владимирович написал самую, на мой взгляд,

оригинальную заметку – http://ledokol.org/2020/06/29/bez-menya.html – «Без меня». Такой живой и

душевный текст.

«Движением им. Антипартийной группы 1953 г.» тоже –

https://1957anti.ru/publications/item/1831-khodit-na-vybory-ili-ne-khodit-na-vybory-golosovat-ili-ne

golosovat – за бойкот. Что делать? «Задача коммунистов – вести планомерную работу, чтобы не в этот

раз, так в следующий, а если не в следующий раз, то после него, но наступил бы момент, когда на

избирательные участки очередного голосования придут единичные барыги и чиновники. Вот тогда можно

смело будет сказать, что, мол, ваши выборы никого не интересуют, мы проводим свои выборы, на

которые пришло 90% населения и на которых власть перешла к выбранным представителям трудящегося

населения – к пролетариям. Не скрою – до этого еще долго и много, но дорогу осилит идущий. И не

устанем повторять: уже сейчас всем политическим выборам и голосованиям – наш коммунистический

бойкот». По итогам голосования ДАГ1953 со ссылками на либеральные СМИ выдали –

https://1957anti.ru/publications/item/1836-itogi-golosovaniya-po-popravkam – странную заметку о

том, что все было сфальсифицировано и все лгут.

Дальше мои личные любимчики из «Рабочего пути». Они снова –

https://work-way.com/blog/2020/06/12/popravki-v-konstitutsiyu-rf-ih-smysl-i-tseli – дали жару. Как

вам такое? «Российская власть, устроив тотальный «карантин» всей стране, в ответ закономерно

получила мощнейшую негативную реакцию всего населения, и теперь собирать громадные толпы людей у

избирательных участков просто боится. «Карантин», разорение, нищету и массовую безработицу

правительству Путина—Мишустина не простит никто. А значит любое голосование на избирательных

участках в таких условиях может привести к массовым акциям протеста трудящихся против антинародной

власти, причем таким, которых еще не знала 30-летняя история реставрированного буржуазного

государства РФ. Не исключены, а скорее закономерны будут и столкновения возмущенного народа с

вооруженными защитниками действующей власти. И здесь не факт, что последние смогут подавить

народные выступления и навести «порядок». Скорее можно предположить, что исход таких столкновений

будет явно не в пользу нынешней власти миллиардеров».

Сильно? Я как-то пропустил уличные бои возмущенного карантином народа. Но дальше только больше,

жарче, ярче, гуще! «Поскольку до голосования еще почти три недели, то не исключен и другой вариант

развития событий — голосование по поправкам (рефрендум) вообще могут отменить, если вдруг в стране

случится нечто экстраординарное. Трудящиеся, разозленные «карантинными» ограничениями, могут

выплеснуть свой гнев в любую секунду, был бы хороший повод. И если такое вдруг произойдет,

фашиствующая власть может совсем отказаться от голосования и отбросить Конституцию РФ как ненужную,

устаревшую бумажку, которая мешает ей проводить удобную для финансового капитала России политику.

Она может попытаться полностью ликвидировать демократию в стране: отобрать у граждан последние

права и свободы и перейти к управлению российским государством авторитарно. Если это удастся

провернуть, если народ не сможет противостоять наглому напору реакции, то в стране будет

установлена фашистская диктатура, так сказать, «в чистом виде». Но скорее всего, нынешние фашисты

всё-таки решат сыграть более тонко и не откажутся от декоративного «демократизма»».

Как будто пишут тролли. Но есть у них и теоретические выводы. Выжившие, пристегнитесь:

«Самые резкие и глубокие изменения Основного закона России, заготовленные в поправках, касаются не

пресловутого «обнуления сроков» президентства Путина, как это думают некоторые и как это старается

подать сама российская власть олигархов, а в том, что фактически меняется весь характер российского

государства — из парламентского оно становится корпоративным, фашистским. На фоне глубочайшего

мирового экономического кризиса, который по России ударил, может быть, сильнее других стран мира,

действующая власть, выражающая интересы финансового капитала, сросшаяся с ним, уже не способна

управлять страной демократическими методами. Она боится революционизации пролетарских и трудящихся

масс, их назревающего революционного подъема, который в нынешних условиях экономического,

финансового и социального кризиса грозит снести ее ко всем чертям. Власти крупного

монополистического капитала становится опасна даже та урезанная буржуазная демократия, которая еще

существовала до недавних пор в России (по крайней мере, до введения по всей стране «режима

самоизоляции», т.е. по сути, домашнего ареста всех граждан страны). Поэтому она стремится устранить

из политической системы РФ все учреждения, вокруг которых могли бы организоваться элементы,

недовольные ее режимом – режимом террора, прямого и неприкрытого насилия. Фашизм сводит на нет роль

всех представительных (выборных) учреждений, как центральных, так и местного самоуправления, берет

под свой полный контроль все общественные организации. Финансовому капиталу для продолжения своего

господства в обществе требуется особое государство с неограниченной центральной властью, строгим

подчинением сверху донизу, способное подавлять революционные массы. Главное для него — устранение

рабочего класса от какого бы то ни было влияния на государственную жизнь и общую политику в стране.

Во главе такого государства обычно стоит фашистский диктатор как воплотитель исполнительной власти,

роль парламента чисто декоративная, законодательные функции парламента сводятся к нулю, он

превращается в назначенческий орган, а исполнительная власть получает право издавать законы. Многое

из вышеперечисленного мы видим в предлагаемых ныне поправках в Конституцию».

В общем, кошмар похлеще ОКПешного. Что делать? «Только политическая власть в руках трудового народа

сможет гарантировать права и свободы трудящимся России! Пока же политическая власть и все основные

средства производства в стране будут находиться в руках кучки капиталистических магнатов, никакой

иной конституции, кроме реакционно-фашистской, узаконивающей безмерное усиление эксплуатации и

тотальное угнетение, трудовой народ России не получит». Без конкретики касательно выборов.

«Политштурм» выпустил статьи: «Новые поправки: голосование или бойкот?» –

https://politsturm.com/novye-popravki-golosovanie-ili-bojkot – и «За? Против? Бойкот!» –

https://politsturm.com/za-protiv-boikot -. Здесь нет чудачеств про личную власть Путина и

подобного. «Для правящей группы олигархов, фигура Владимира Путина остается по-прежнему наиболее

компромиссной, а времени на подготовку преемников в условиях кризиса и пандемии у них попросту нет.

В итоге, новая Конституция обязана укрепить положение Путина, а следовательно и стоящих за ним

капиталистов». Что делать? «В сложившейся ситуации: при отсутствии коммунистической

партии-авангарда, при чрезвычайной слабости и раздробленности рабочего движения, при господстве

оппортунизма и ревизионизма, единственно верная тактика — это не попытки переиграть буржуазную

власть по её же правилам, а только активный бойкот». Все в принципе ясно и понятно.

«Сторонники Прорыва» выпустили статью – https://prorivists.org/41_constitution — «О поправках

Путина к конституции». Что там интересного? Кое-что имеется. Во-первых, дается описание

политического режима в России: «Cпецифика буржуазной России состоит в том, что этот капитализм

сформировался на осколках социалистического СССР, а в качестве пролетариата выступил бывший

советский народ. Период полуколониального унижения, уничтожения государства и господства

американского и европейского капитала через десять лет сменился периодом становления буржуазного

суверенитета и роста могущества местных олигархов. Магнаты США впали в головокружение от успехов

победы над СССР и пока неспешно прожёвывали добычу, молодой буржуазный класс РФ откормился до

конкурентноспособного масштаба. Семь прозападных банкиров 1990-х уступили место сначала двум

дюжинам миллиардеров 2000-х, а затем почти сотне 2010-х. Консолидирующей силой российской олигархии

стал, собственно, Путин, который утихомирил пролетарскую массу и сформировал за счёт госзаказа ядро

олигархов из своих друзей. Важно отметить, что Путину свойственен бонапартизм, он как бы лавирует

между буржуазией и пролетариатом, стремясь к некоему компромиссу. Путин считает себя исторической

фигурой уровня Петра Великого, поэтому довольно сильно отрывается непосредственно от

господствующего класса. Сегодня к принятию ряда политических решений олигархи не имеют отношения.

Путин выступает чем-то вроде арбитра в противостоянии различных чиновничье-олигархических

группировок, гарантом сохранения равновесия в классовой расстановке сил. В этом, на самом деле, нет

ничего уникального, так бывает довольно часто при определённых исторических условиях. Поскольку

олигархи Путину особого противодействия не оказывают, постольку его политика в целом их устраивает.

И главное, она не выходит и не может выйти за пределы господства рыночных отношений и частной

олигархической собственности… в РФ сформировался государственно-монополистический капитализм с

известной спецификой бонапартизма, однако затемнено то, что государственная власть объективно

служит господству финансового капитала, т.е. олигархии, следовательно, ни о каком суверенитете

народа не может быть и речи. Все институты власти оккупированы капиталистами, связаны тысячью нитей

с крупнейшей олигархией».

Во-вторых, раскрывается сущность социалки: «В случае с социальным обеспечением (пенсиями,

пособиями, созданием рабочих мест за счёт бюджета и т. п.) буржуазное государство умело

адаптируется к ситуации. Прежде всего речь идёт о некоторой компенсации стоимости товара «рабочая

сила» для нормального воспроизводства пролетарских масс. Монополизм усиливает тиранию

предпринимателей, реальное содержание зарплаты в какой-то момент перестаёт обслуживать

воспроизводство пролетарских семей с восполнением соответствующих навыков в должном количестве. Это

грозит не только взрывами недовольства, но и банальным вымиранием народа. Поэтому буржуазный

аппарат власти, как штаб всего господствующего класса, старается выправить положение через

институты т. н. социального государства — пособия, пенсии и т. п. выплаты, а также льготы. Кроме

того, социальная политика утихомиривает пролетариат, снижает градус недовольства и брожения. Вообще

говоря, идейная концепция, что буржуазное государство защищает бедных пролетариев, является одним

из наиболее эффективных средств поддержания экономического и политического порядка капитализма».

В чем суть поправок по их мнению? «Все предлагаемые Путиным правки конституции не затрагивают

экономического базиса, относятся к чисто надстроечным явлениям, обслуживающим

частно-капиталистические рыночные отношения, интересы олигархии и бюрократического капитала. Да и

вообще, невозможно изменить или подорвать экономический строй посредством правки конституций….

Закрепление в конституции «принципов достойного пенсионного обеспечения» и «минимального размера

оплаты труда не ниже прожиточного минимума» есть, во-первых, ловкий пиар-шаг в пользу лично Путина,

во-вторых, оформление на бумаге сложившейся модели диктатуры капитала с государственной поддержкой

населения, т. н. социального государства».

Что делать? Об этом ни слова. Видимо, продолжать читать газету. Откровенно от лица прорывцев

написала культовая в левом движении Ольга Петрова – https://vk.com/wall3705860_432 – «Нам не

интересен референдум, нам интересно строительство коммунистической партии. Поэтому на сайте

"Прорыва" появилась новая статья В.А. Подгузова "Что делать партиям с коммунистическими

названиями?"». Вот так.

Довольно вразумительный материал –

https://prometej.info/zayavlenie-kollektivnoj-redakcii-po-popravkam – выдала «Коллективная

редакция», недавно созданная на базе «Рабочего университета им. Хлебникова». Однако там есть

какие-то странные оттенки про ЛГБТ, гендеры и прочие западно-леваческие маркеры.

А вот это хорошо: «Было бы ошибкой думать, что всё дело в культе личности и диктатуре одного

человека. Политические деятели всегда являются выразителями воли классов и всего лишь

«управленцами» их структур. Критикуя Путина и требуя его отставки, коммунисты должны одновременно

разоблачать либералов, которые хотят подлатать политическую систему путём замены первого лица

(«плохого» Путина на «хорошего»), не затрагивая её классовой структуры, а в экономике заменить

несколько больших гешефтов с западными концернами миллионом мелких фарцовок, неподконтрольных

государству… И бойкотисты, и те, кто выступал за голосование против поправок, остались при своём

мнении, а их «эпохальный» спор больше не имеет смысла».

Что предлагается делать? «После состоявшегося «обнуления» нужно агитировать за принятие новой

демократической модели, подразумевающей участие в управлении страной не кучки олигархов, а всего

общества, национализации ведущих отраслей экономики и распределении богатств по труду, а не праву

его присвоения. Здесь есть перспектива для складывания единого фронта сил, заинтересованных в

подлинной демократизации общества, национальной независимости и экономическом возрождении страны.

Но коммунисты никогда не должны забывать о том, что единственный путь к освобождению народа и

достойной жизни человека труда лежит через социализм, который политически может осуществиться

только через диктатуру пролетариата, а экономически — через плановое хозяйство, основанное на

общественной собственности на средства производства». А вот это, по-моему, далековато от

марксизма-ленинизма. Какая-то троцкистская тактика в духе Латинской Америки и КПРФ.

Изюминкой предлагаю два хитовых материала.

1. Прочитайте ураганную прорывскую отповедь левым – https://vk.com/wall-156278021_13138 – на мой

взгляд, сильно сказано и сложно не согласиться с критической оценкой: «Левые активно и бурно

раскалываются, призывать ли голосовать против поправок или призывать к бойкоту. Печатают какие-то

заявления, выдвигают аргументы и контраргументы… Политическая песочница. Играют ребятки в политику

— https://comprosvet.livejournal.com/1285772.html. За ВСЕМИ этими организациями НЕТ НИКОГО, кроме

трёх с половиной активистов-леваков. Все их «аргументы» и «споры» неинтересны ВООБЩЕ НИКОМУ, кроме

разве что их самотусовки. Вернитесь в реальность! Проспитесь уже! Никто не слушает ваших призывов,

нет у вас никакого авторитета. Мы уважаем нашу газету, нашего читателя, наших сочувствующих и наших

сторонников, поэтому не корчим из себя «авангард народа», не взбираемся как клоуны на мусорный бак

с призывами. Мы учим читателей ПОНИМАТЬ СУТЬ ситуации. Мы призываем заниматься не ерундой, тем

более конституционной, а формированием кадрового актива, укреплением наших изданий, изучением

теории».

2. И задорную отповедь партиотам – https://remi-meisner.livejournal.com/274524.html – от нашего

уголовно-домотканого салтыкова-щедрина Реми.

Какие впечатления вызвала в целом эта тема? Ну, во-первых, многие свалились в какой-то антимарксизм

с «личной властью Путина». Во-вторых, все эти призывы голосовать или бойкотировать выглядят,

конечно, архикрикливо и действительно жалко. В-третьих, чувствуется теоретическая растерянность от

самого предложения смены Конституции. С одной стороны, левые — активные противники Конституции 1993

года, с другой стороны, новая Конституция их бесит из-за обнуления Путина.

Что думаете вы? Кому зачёт, кому неуд?

Из новостей левого движения – умерла легендарная Нина Андреева. Мир праху. Загляните на сайт ВКПБ –

http://vkpb.ru – и полистайте заявления разных организаций мира по этому поводу. Впечатляет.

Заметьте, ни одна феминистка не высказалась, а ведь Нина Андреева должна быть примером для

феминисток, разве нет?

В следующем выпуске почитаем левых о движухе Black Lives Matter.

Будет интересно, не переключайтесь!

До встречи в эфире!

Плюс размышления писателя Глуховцева на тему молодого поколения с позиций лоялизма.

НЕБО, ВЕЧНОСТЬ, РУССКИЙ ХАРАКТЕР. И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ПУТИН?..

(с) Всеволод Глуховцев

На мой взгляд тут та же проблема, что и у КПСС 70х. "Мы не знаем общества, в котором живем". С той же проблем сталкивается сейчас Лукашенко, когда его аргументы, вполне адекватные для пожилых людей и людей среднего возраста, становятся пустым звуком для молодого поколения. Путин с этим также сталкивается, пускай и не в столь ярковыраженной форме, как Лукашенко. Отсюда и страхи лоялистов на тему, что будет после Путина и заклинания в стиле "Есть Путин – есть Россия". Отсюда же и надежды антисистемной оппозиции в стиле "Помер тот – помрет и этот", где аргумент "зато не как в 90х не прокатывает, потому что молодеж там не жила. Это серьезная проблема, как для властей, так и для страны.