 

Около 40 тысяч россиян слетелись на турецкий курорт

14.08.2020, 3:35, Разное

Туристы прибыли  в  курортный город Анталию по новой  программе – Сертификат безопасного туризма (Safe Tourism Certificate)

News Service August 12, 2020

File photo  Photograph: Alparslan ÇINAR- Levent YENİGÜN

Возобновление полетов между Турцией и Россией на фоне жестких мер по борьбе с коронавирусом вызвало поток туристов, за два дня в курортном городе Анталия приземлилось почти 40 000 российских туристов.

«Вчера [во вторник] прибыло около 22 тысяч российских туристов. Сегодня мы принимаем 17 571 гостя из России», – сказал на пресс-конференции губернатор Антальи Эрсин Язычи. Язычи сказал, что в Анталии приняты все необходимые меры против коронавируса.

«Я надеюсь, что скоро приедут  немецкие туристы, и туристический сектор ещё  более  активизируется», – добавил он.

Подчеркнув, что Анталия является одним из городов с наименьшим количеством случаев COVID-19 (в  пересчете на население), Язычи сказал: «Анталия – один из самых безопасных городов. В  городе  нет ни одного случая. Приглашаем всех местных и иностранных туристов в столицу туризма ».

Более 23 000 российских туристов прибыли в понедельник на популярный средиземноморский курорт, который одним из первых начал программу сертификатов безопасного туризма в Турции.

Анталия является излюбленным местом для россиян, в прошлом году,  по данным официальных представителей туристического агентства Антальи,  они составили около 5,6 миллиона из 15 миллионов посетителей морского курорта,.

Губернатор сказал, что в городе достаточно комплектов для срочной диагностики COVID-19, добавив, что туристы проходят тестирование на COVID-19 по возвращении в свои страны.

Ссылаясь на возможность положительных случаев заболевания у иностранных туристов, Язычи сказал, что в каждом отеле есть карантинная комната, и что туристы, которым необходимо оставаться в больнице, будут лечиться за плату.



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