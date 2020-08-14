 

УП – Украина осуждает насилие в Белоруссии, но пока не даёт оценку выборам

14.08.2020, 3:06, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, однако пока не готов дать оценку результатам президентских выборов. Как пишет «Украинская правда», Кулеба добавил, что Украина осуждает насилие против протестующих и желает белорусским соседям выйти на путь диалога и найти общественный баланс.


Reuters

Украина внимательно отслеживает ситуацию в Белоруссии, но пока не давала оценку результатам выборов президента. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы пока отслеживаем ситуацию, как она развивается. Как вы знаете, Украина ещё официально не давала оценку результатам выборов. Мы оценили события в Белоруссии. Оценки результатов выборов мы пока не давали. Мы следим за процессом», — заявил министр.

Он также отметил, что Украина осуждает насилие против протестующих.

«Мы осуждаем насилие. Мы призываем к освобождению задержанных. К диалогу между властями Белоруссии и белорусским обществом. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни. Поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки» , — заявил Кулеба.

По его словам, РФ заинтересована в ослаблении Белоруссии в этом контексте.

«Поэтому мы безусловно желаем нашим белорусским соседям, которые являются нашими друзьями и партнёрами, выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который оставит Белоруссию сильной, суверенной и независимой», — резюмировал министр.



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