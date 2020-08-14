NBC – электронные сигареты в 5 раз увеличивают риск заразиться Covid-19

14.08.2020, 3:06, Новости дня

Как показало недавно опубликованное исследование, использование электронных сигарет даже в прошлом повышает риск заразиться коронавирусом в пять раз, передаёт NBC News. При этом в США этот вид курения сильно распространён среди подростков и молодёжи.

Сегодня в авторитетном журнале опубликовано новое исследование с тревожными данными, где говорится, что миллионы молодых американцев рискуют заразиться коронавирусом, потому что используют электронные сигареты.

БОННИ ХАЛПЕРН-ФЕЛШЕР, профессор педиатрии в Стэнфордском университете: Риск гораздо выше, чем мы ожидали.

СИНТИЯ МАКФАДДЕН, корреспондент NBC News: В чём главный тезис?

БОННИ ХАЛПЕРН-ФЕЛШЕР: Если вы когда-либо использовали электронные сигареты, у вас риск получить диагноз коронавирус в пять раз выше.

Для тех, кто использовал вейп или курил сигареты последние 30 дней, этот показатель вырастает до семи. Исследование основано на анонимном онлайн-опросе более 4300 человек.

КОЛИН ФИННЕРТИ: Я веду активный образ жизни, катаюсь на сноуборде, много плаваю, катаюсь на скейтборде.

В середине марта 21-летний Коллин Финнерти был одним из первых в штате Айдахо, кто заразился коронавирусом. Он провёл в отделении интенсивной терапии шесть дней.

СИНТИЯ МАКФАДДЕН: Был ли такой момент, когда ты думал, что можешь умереть?

КОЛИН ФИННЕРТИ: Да, конечно, это было очень реально.

Колин признаёт, что у него серьёзная зависимость от вейпа.

КОЛИН ФИННЕРТИ: Я курил вейп, как только просыпался, и до того момента, как ложился спать.

В прошлом году больше 5 миллионов детей признавались, что используют электронные сигареты.

СИНТИЯ МАКФАДДЕН: Вы были в курсе, что происходит?

ГУСТАВ БИРЕЛ: Конечно, нет.

Густав Бирел никогда и не знал, что у его дочери Софии есть тайное пристрастие.

СОФИЯ БИРЕЛ: Я хотела быть крутой, хотела иметь друзей.

Мы рассказали им о результатах нового исследования.

СИНТИЯ МАКФАДДЕН: Молодые люди, которые использовали вейп, в пять раз больше рискуют получить коронавирус.

ГУСТАВ БИРЕЛ: Я бы никогда и не подумал.

СОФИЯ БИРЕЛ: Да, я в шоке.

В этом исследовании не уточняется, почему молодые люди, которые курят вейп, так подвержены риску получить коронавирус, но он может приносить вред лёгким и иммунной системе. Однако у исследователей есть теория.

БОННИ ХАЛПЕРН-ФЕЛШЕР: Мы знаем, что подростки передают друг другу вейпы, также там происходит движение руки ко рту. Это может увеличивать риски просто за счёт переноса коронавируса в рот через руки.



Сегодняшнее исследование привело к тому, что конгресс выпустил документ с требованием к Управлению по контролю за продуктами и лекарствами запретить электронные сигареты до окончания пандемии. У ребят есть послание своим сверстникам.

СОФИЯ БИРЕЛ: Я бы хотела услышать что-то такое, когда мне было 14.

КОЛИН ФИННЕРТИ: Воспринимайте всё это серьёзно, потому что это не шутки.

Синтия Макфадден, NBC News.

Дата выхода в эфир 11 августа 2020 года.