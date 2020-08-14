Мнение: Письмо: “Здоровья малышке и родителям”

14.08.2020, 2:45, Разное

Попробуем еще одно письмо разобрать про верх-низ.

Письмо я частично опубликую, потому что автор прислала мне всю свою переписку с мужиком, бесконечную как ее глупость.

Я прочитала начало переписки и конец и так же опубликую.

Все равно они толкут в ступе одну и ту же воду, и она даже мужика бездельного утомила своими однообразными щипцами.

Но интересна их переписка нам тем, что автор все время лезет наверх, а оказывается внизу.

Давайте некоторые моменты рассмотрим.

kxalisimasia

Здравствуйте, Эволюция!

Я читаю ваш блог относительно недавно, и , конечно, ещё далеко не все понимаю. Хотела бы выразить вам свою благодарность за ваш труд. Строить отношения с окружающими стало намного проще и понятнее.

Может быть нижеприведенный диалог покажется интересным для вашего разбора или для разбора комментаторами.

Краткое предисловие таково: беседа приключилась в Инстаграмм, М очень подкупил меня своей «температурой», я заглянула к нему в профиль. Он внешне довольно приятный парень, но я спасовала, узнав, что разница в возрасте у нас 13 лет. Диалог имел ещё продолжение, он очень горяч и настойчив, но я понимаю, что не могу ему дать то, что он ищет и пойти дальше, чем просто поболтать.

(Вот это все штурманство в начале письма – типичный мусор, который снижает СЗ автора, она раздражает сразу. Но она так и общается: всем объясняет, что она имеет в виду, что она хочет сказать и зачем, вместо того, чтобы просто сказать и все)

Сейчас уже вижу, что конец этого диалога я утопила. Но, было бы очень интересно узнать и про другие ошибки. Благодарю вас за уделённое время.

М.: Роскошная женщина

Буду рад знакомству

😍

М.: Ответь пожалуйста

Четверг 20:04

М.: Вы мне очень нравитесь!

Четверг 21:30

М.: Все же надеюсь на взаимность

Четверг 23:53

М.: Просто да нет )

Вчера в 15:25

Ж: Добрый день

М: Добрый день

Ж: В каком смысле?)

Ж: На взаимность?

(Посидела несколько дней и дозрела. Решила, что парень “очень горяч”. И сама ему написала, когда он давно замолчал)

М: Вы наверное замужем?

Ж: А что это меняет, если как вы говорите я вам очень нравлюсь…)))

М: Ну если вы замужем то я оставлю свои эмоции при себе

Ж: А если нет?) обрушите на меня?)

М: Если вы хотите то да )))

Ж: Я к любым обрушениям негативно отношусь)

М: Можно перефразировать

М: Окутаю

М: В общем, вы свободна ?

М: От отношений

Ж: Какой вы конкретный то

Ж: У вас дочка родилась недавно?)

М: Да

Ж: Поздравляю)

М: Благодарю

Ж: Здоровья малышке и родителям)

М: Спасибо

(Она с ним говорит как бы “властно”, но журит его, что он хочет сбежать, если она замужем, хватает его за штаны, держит и начинает пытать. Вместе со своей Ищейкой, которая пронюхала про дочку. Причем не может остановиться, поздравляет и поздравляет. Видите, насколько она снизу по сути и насколько противна из-за этого ее манера “сверху”?)

М: Так вы ответите ?

Ж: На что? На эмоции?)))

М: На то что есть ли у вас отношения

Ж: Я думала уже понятно, что на отвечу))

М: На отвечу ) это как

Ж: Не отвечу есть Ли у меня отношения))

М:Видимо нету )))

М:А хочется ,

М:?

Ж: Удивительное упорство ))

Ж: В смысле вы готовы меня бедняжечку осчастливить?)

М: При условии что у вас нет отношений

Ж: Ещё и при условии….)))

Ж: 🔥 просто

М:При условии вашего желания

(Он уже десять раз повторил, что если она в отношениях, ему ничего не надо, но она-то хочет, поэтому держит его и не пускает. Нет бы сказала: да, есть отношения и все. Жаль упускать. Но и сознаться, что нет отношений тоже не может, ей кажется, что так она упадет лицом в грязь. А держать его зубами – это не в грязь. В результате она сама называет себя бедняжечкой, которую он осчастливит, он подтверждает это. Она оказывается севшей в лужу с размахом. Как это вышло с бедняжечкой, можете проанализировать?)

М: К чему мы придём?

Ж: Я вас, наверное, огорчу. Но идём мы в разные места)) поэтому каждый придёт к своей цели)

М: В общем как я понял у вас есть отношения

Ж: Вот вы к чему хотите прийти?) вот идеальная картинка – она какая?)

М: Я ищу женщину для постоянных отношений

Ж: Каких отношений?)

М: Нормальных отношений между мужчиной и женщиной

Ж: Пришёл трахнул победил?

(Опять она унижается. Дает ему понять, что хотела бы с ним серьезных отношений, боится, что он трахнет и дальше пойдет. Когда вы цепляетесь и давите на жалость, но тон у вас сверху, получается ужасное что-то)

М: Трахнул это эгоизм чистой воды

Ж: Ну мне вот любопытно, что такое нормальные отношения вашими глазами.

Ж: Я таких горячих и настойчивых давно не видела, вы мне интересны, как собеседник)

(Признается, что голодая и в любви давно дыра. Мужик вообще не горит и совсем не настойчив, наоборот повторяет, что ему ничего не нужно, если она не хочет, но для нее это – приз)



М: Нормальные отношения, в моем понимании это : люди в первую очередь должны быть на одной волне , должно быть взаимопонимание уважение

Чтоб было “о чем трахатся ” цитата из фильма )

Ж: Вот дочка у вас крохотная совсем. Что с ее мамой? Волны не совпали?

М: Мы с ее мамой последний год не очень ладили

Ж: Очень жаль

М: И пришли к мнению что ее маме будет хорошо без меня , а мне без нее

Но дочь я люблю

Ж: Это прекрасно)

Ж: Дочка первая?)

М: Есть сын почти 9 лет от первого брака

Ж: А вам сколько?)

М:Мне 31 будет

Заочно до брудершафта можем перейти на Ты ?

Ж: А….)) вы ищете женщину постарше?)

М: Постарше мой вкус !

Ж: Ну я вам очень желаю найти даму, чтобы ваши вкусы совпали))

М:Надеюсь на это

Не исключено что это вы ?

Ж: Мне кажется ‘я надеюсь’ не самая правильная формулировка по жизни. Правильнее ‘я верю’)

М: А еще лучше , я знаю)))

(Ищейка ее все выясняет про дочку и жену, показывает нужду и жадность Штурмана. А Училка дополняет это, чтобы стало совсем тошно)

Ж: Я не подхожу вам по некоторым параметрам…)) но я всегда рада поболтать о том о сем…))

М: Интересно по каким же?

Ж: Послушайте, Вячеслав. Вячеслав же?) я с радостью с вами поболтала, но вы прям пожар) давайте как-то поаккуратнее…)

М: Вячеслав)

(Он для нее пожар. Представляете, насколько у нее были холодные мужчины? Хотя Вячеслав, который в отличие от нее имени собеседницы не знает, уже догадался, что у нее не было мужчин сто лет или никогда)

М: Ну мне очень важно знать

Ж: У вас что контракт горит? Или у вас прям сегодня судьба решается?)

М: Нет да я всегда впереди паровоза)

Ж: Не тяжело?)

М: Нет , иногда даже ловлю себя на мысли , может я сам паровоз )))

Ж: И как? Паровозом то быть?

М: Ну как ! Нормально

Я же мужчина в конце концов! А мужчина обязан им быть

Ж: Результативно?

М: Да

Ж: Что правда, то правда)

(Здесь прекрасный кусок. Он хочет быстро выяснить и отвалить, прямо ей говорит, что неохота время на нее тратить, но она ему: ой вы пожар, погодите, не уходите. И в конце поощряет его тухлым яйцом, что результативно он очень действует и она уже на все готова)

М:Это же касается не только отношений) но в принципе любой жизненной ситуации

Так по каким параметрам на ваш взгляд не подходим?

Ж: Да какой же вы настырный то, а?)

М: Вот такой я

Ж: Ну это я уже поняла

М: Так что ?

Ж: Где?)

М: Параметры по которым не подходим

Ж: Чо ты начинаешь то опять?) нормально же общались….))

М: Ну вот меня не отпускает

Ж: Ну отвлекись значит просто

Ж: Как дочку зовут?

М: Мария

Вы такая красивая , и почему так мало именно ваших фото ?

Ж: Спасибо) я не люблю фотографироваться и себя на фото

М: Критерии какие

Ж: Чего критерии?

М: Из за которых не возможно начать отношения нам , на ваш взгляд

Ж: Просто слова нет не достаточно? Надо ещё объяснить почему нет? С какой блин стати то?

М: Ну вот просто нет , это для ограниченных людей ) которым не обязательно думать

Ж: Иногда думать надо больше о себе, чем о том, что от тебя не зависит

М: Ну так все же

Ж: Порой вовремя отступить = сохранить шанс на продолжение общение

Ж: Или ты из тех, кто либо все, либо ничего?

(Держит его и уговаривает общаться)

М: Да я еще из тех кто умеет испортить все ,когда это все хорошо

Ж: Ну так может пора другие навыки раздаивать?

М: Какие

Ж: Ну как вариант не портить. Не настаивать там, где не дают, не требовать ответа, когда от него явно уходят

М: Просто не могу понять в чем смысл уйти от ответа

Ж: Чтобы не отвечать.

М: Железобетонный ответ

Ж: Ты когда что-то делать не хочешь, все равно делаешь?

М: Я вас услышал ! И уважаю ваше мнение

Будет настроение и желание, пишите

Ж: Желание чего?)

М: Общаться

М: ссылка на фото Ж в инстаграм

М: Шикарное фотт

Ж: Спасибо)

М: Лучшее на мой взгляд

Ж: Я передам фотографу комплимент и учту, что сзади я выгляжу прекрасно. Лучше, чем в анфас)))

М: Ну нет про ваш зад речи и не было сравнивать

М: Я про саму задумку фото

Ж: А в чем там задумка?)

М:Фото как будто статично

На ходу видно в нем движение как живое

Ж: Так живое или статичное?

М: Вы как будто стоите а все вокруг двигается

Ж: Какое живое воображение

М: Разве это плохо?

Не люблю узко мыслить

Ж: Я разве говорила про плохо?))

М: Нет

Ж: А кем ты работаешь, чем занимаешься?)

М: Я снабженец

Ж: В чем заключается снабжение?

М:Закуп продуктов для ресторанов

И снабжение оборудованием и инвентарём

Ж: О, прикольно

(Здесь я вырежу и покажу финал. Диалог бесконечный. У автора бульдожья хватка, она не отпускает мужика и все время заставляет его общаться на ненужные ему темы. И все время напоминает ему про дочку, чтобы вытащить из него какие-то сведения о жене. В конце концов он напивается пива и решает двинуть уже этого бульдога куда-нибудь)

………………………………………………………..

М: Я хочу чтоб ты моей стала

Ж: Ну мало ли кто и что хочет.

Ж: На тебя нет действует как красная тряпка, на меня такой напор

М: Это у нас еще не было физического контакта

Ж: Я не пойду с тобой в воцап)

М: Гениталии слать не буду Ф

Ж: 🤣

Ж: Ты ещё скандалишь и ревнуешь наверное, да?) и злишься на недостаток внимания?)

М: Да

Ж: Ужас….)))

М: Я люблю быть рядом

Одиночество гложит

Ж: Людям нужно личное пространство

Ж: От одиночества не спасает другой человек

Ж: Надо внутри себя растить что-то, что укрепляет

М: Я очень люблю секс

Ж: Уверенность в себе, умение о себе заботиться, умение быть с собой наедине

Ж: Я это поняла ещё до того, как поздоровалась)))) но я не ожидала, что настолько

М: Ты же тоже любишь

Ж: Да с чего ты взял то?

Ж: Ты придумываешь образ, человек может ему не соответствовать

М: Ты же почувствовала мою сексуальность

Ж: Я вообще чувствительная) и плохо переношу любое давление

М: Так ты поддайся и давления меньше будет )

Ж: Так я не поддаюсь давлению) я от него ухожу)

М: Будешь поддаваться моей ласке ?

Ж: После давления то?

М: Да моя девочка

Ж: Ты всегда давишь на тех, кто рядом) и чем сильнее они поддаются, тем сильнее ты давишь

Ж: Фуфуфу (

Ж: Ты понимаешь, что я на дохрена лет старше?

М: Да моя сладкая

Ж: Аж чаем запить хочется

М: Запей

(Он ее моложе на 13 лет, но пишет, что она его девочка, и она млеет, хотя и огрызается как школьница)