Мнение: Письмо: “Здоровья малышке и родителям”
14.08.2020, 2:45, Разное
Попробуем еще одно письмо разобрать про верх-низ.
Письмо я частично опубликую, потому что автор прислала мне всю свою переписку с мужиком, бесконечную как ее глупость.
Я прочитала начало переписки и конец и так же опубликую.
Все равно они толкут в ступе одну и ту же воду, и она даже мужика бездельного утомила своими однообразными щипцами.
Но интересна их переписка нам тем, что автор все время лезет наверх, а оказывается внизу.
Давайте некоторые моменты рассмотрим.
kxalisimasia
Здравствуйте, Эволюция!
Я читаю ваш блог относительно недавно, и , конечно, ещё далеко не все понимаю. Хотела бы выразить вам свою благодарность за ваш труд. Строить отношения с окружающими стало намного проще и понятнее.
Может быть нижеприведенный диалог покажется интересным для вашего разбора или для разбора комментаторами.
Краткое предисловие таково: беседа приключилась в Инстаграмм, М очень подкупил меня своей «температурой», я заглянула к нему в профиль. Он внешне довольно приятный парень, но я спасовала, узнав, что разница в возрасте у нас 13 лет. Диалог имел ещё продолжение, он очень горяч и настойчив, но я понимаю, что не могу ему дать то, что он ищет и пойти дальше, чем просто поболтать.
(Вот это все штурманство в начале письма – типичный мусор, который снижает СЗ автора, она раздражает сразу. Но она так и общается: всем объясняет, что она имеет в виду, что она хочет сказать и зачем, вместо того, чтобы просто сказать и все)
Сейчас уже вижу, что конец этого диалога я утопила. Но, было бы очень интересно узнать и про другие ошибки. Благодарю вас за уделённое время.
М.: Роскошная женщина
Буду рад знакомству
😍
М.: Ответь пожалуйста
Четверг 20:04
М.: Вы мне очень нравитесь!
Четверг 21:30
М.: Все же надеюсь на взаимность
Четверг 23:53
М.: Просто да нет )
Вчера в 15:25
Ж: Добрый день
М: Добрый день
Ж: В каком смысле?)
Ж: На взаимность?
(Посидела несколько дней и дозрела. Решила, что парень “очень горяч”. И сама ему написала, когда он давно замолчал)
М: Вы наверное замужем?
Ж: А что это меняет, если как вы говорите я вам очень нравлюсь…)))
М: Ну если вы замужем то я оставлю свои эмоции при себе
Ж: А если нет?) обрушите на меня?)
М: Если вы хотите то да )))
Ж: Я к любым обрушениям негативно отношусь)
М: Можно перефразировать
М: Окутаю
М: В общем, вы свободна ?
М: От отношений
Ж: Какой вы конкретный то
Ж: У вас дочка родилась недавно?)
М: Да
Ж: Поздравляю)
М: Благодарю
Ж: Здоровья малышке и родителям)
М: Спасибо
(Она с ним говорит как бы “властно”, но журит его, что он хочет сбежать, если она замужем, хватает его за штаны, держит и начинает пытать. Вместе со своей Ищейкой, которая пронюхала про дочку. Причем не может остановиться, поздравляет и поздравляет. Видите, насколько она снизу по сути и насколько противна из-за этого ее манера “сверху”?)
М: Так вы ответите ?
Ж: На что? На эмоции?)))
М: На то что есть ли у вас отношения
Ж: Я думала уже понятно, что на отвечу))
М: На отвечу ) это как
Ж: Не отвечу есть Ли у меня отношения))
М:Видимо нету )))
М:А хочется ,
М:?
Ж: Удивительное упорство ))
Ж: В смысле вы готовы меня бедняжечку осчастливить?)
М: При условии что у вас нет отношений
Ж: Ещё и при условии….)))
Ж: 🔥 просто
М:При условии вашего желания
(Он уже десять раз повторил, что если она в отношениях, ему ничего не надо, но она-то хочет, поэтому держит его и не пускает. Нет бы сказала: да, есть отношения и все. Жаль упускать. Но и сознаться, что нет отношений тоже не может, ей кажется, что так она упадет лицом в грязь. А держать его зубами – это не в грязь. В результате она сама называет себя бедняжечкой, которую он осчастливит, он подтверждает это. Она оказывается севшей в лужу с размахом. Как это вышло с бедняжечкой, можете проанализировать?)
М: К чему мы придём?
Ж: Я вас, наверное, огорчу. Но идём мы в разные места)) поэтому каждый придёт к своей цели)
М: В общем как я понял у вас есть отношения
Ж: Вот вы к чему хотите прийти?) вот идеальная картинка – она какая?)
М: Я ищу женщину для постоянных отношений
Ж: Каких отношений?)
М: Нормальных отношений между мужчиной и женщиной
Ж: Пришёл трахнул победил?
(Опять она унижается. Дает ему понять, что хотела бы с ним серьезных отношений, боится, что он трахнет и дальше пойдет. Когда вы цепляетесь и давите на жалость, но тон у вас сверху, получается ужасное что-то)
М: Трахнул это эгоизм чистой воды
Ж: Ну мне вот любопытно, что такое нормальные отношения вашими глазами.
Ж: Я таких горячих и настойчивых давно не видела, вы мне интересны, как собеседник)
(Признается, что голодая и в любви давно дыра. Мужик вообще не горит и совсем не настойчив, наоборот повторяет, что ему ничего не нужно, если она не хочет, но для нее это – приз)
М: Нормальные отношения, в моем понимании это : люди в первую очередь должны быть на одной волне , должно быть взаимопонимание уважение
Чтоб было “о чем трахатся ” цитата из фильма )
Ж: Вот дочка у вас крохотная совсем. Что с ее мамой? Волны не совпали?
М: Мы с ее мамой последний год не очень ладили
Ж: Очень жаль
М: И пришли к мнению что ее маме будет хорошо без меня , а мне без нее
Но дочь я люблю
Ж: Это прекрасно)
Ж: Дочка первая?)
М: Есть сын почти 9 лет от первого брака
Ж: А вам сколько?)
М:Мне 31 будет
Заочно до брудершафта можем перейти на Ты ?
Ж: А….)) вы ищете женщину постарше?)
М: Постарше мой вкус !
Ж: Ну я вам очень желаю найти даму, чтобы ваши вкусы совпали))
М:Надеюсь на это
Не исключено что это вы ?
Ж: Мне кажется ‘я надеюсь’ не самая правильная формулировка по жизни. Правильнее ‘я верю’)
М: А еще лучше , я знаю)))
(Ищейка ее все выясняет про дочку и жену, показывает нужду и жадность Штурмана. А Училка дополняет это, чтобы стало совсем тошно)
Ж: Я не подхожу вам по некоторым параметрам…)) но я всегда рада поболтать о том о сем…))
М: Интересно по каким же?
Ж: Послушайте, Вячеслав. Вячеслав же?) я с радостью с вами поболтала, но вы прям пожар) давайте как-то поаккуратнее…)
М: Вячеслав)
(Он для нее пожар. Представляете, насколько у нее были холодные мужчины? Хотя Вячеслав, который в отличие от нее имени собеседницы не знает, уже догадался, что у нее не было мужчин сто лет или никогда)
М: Ну мне очень важно знать
Ж: У вас что контракт горит? Или у вас прям сегодня судьба решается?)
М: Нет да я всегда впереди паровоза)
Ж: Не тяжело?)
М: Нет , иногда даже ловлю себя на мысли , может я сам паровоз )))
Ж: И как? Паровозом то быть?
М: Ну как ! Нормально
Я же мужчина в конце концов! А мужчина обязан им быть
Ж: Результативно?
М: Да
Ж: Что правда, то правда)
(Здесь прекрасный кусок. Он хочет быстро выяснить и отвалить, прямо ей говорит, что неохота время на нее тратить, но она ему: ой вы пожар, погодите, не уходите. И в конце поощряет его тухлым яйцом, что результативно он очень действует и она уже на все готова)
М:Это же касается не только отношений) но в принципе любой жизненной ситуации
Так по каким параметрам на ваш взгляд не подходим?
Ж: Да какой же вы настырный то, а?)
М: Вот такой я
Ж: Ну это я уже поняла
М: Так что ?
Ж: Где?)
М: Параметры по которым не подходим
Ж: Чо ты начинаешь то опять?) нормально же общались….))
М: Ну вот меня не отпускает
Ж: Ну отвлекись значит просто
Ж: Как дочку зовут?
М: Мария
Вы такая красивая , и почему так мало именно ваших фото ?
Ж: Спасибо) я не люблю фотографироваться и себя на фото
М: Критерии какие
Ж: Чего критерии?
М: Из за которых не возможно начать отношения нам , на ваш взгляд
Ж: Просто слова нет не достаточно? Надо ещё объяснить почему нет? С какой блин стати то?
М: Ну вот просто нет , это для ограниченных людей ) которым не обязательно думать
Ж: Иногда думать надо больше о себе, чем о том, что от тебя не зависит
М: Ну так все же
Ж: Порой вовремя отступить = сохранить шанс на продолжение общение
Ж: Или ты из тех, кто либо все, либо ничего?
(Держит его и уговаривает общаться)
М: Да я еще из тех кто умеет испортить все ,когда это все хорошо
Ж: Ну так может пора другие навыки раздаивать?
М: Какие
Ж: Ну как вариант не портить. Не настаивать там, где не дают, не требовать ответа, когда от него явно уходят
М: Просто не могу понять в чем смысл уйти от ответа
Ж: Чтобы не отвечать.
М: Железобетонный ответ
Ж: Ты когда что-то делать не хочешь, все равно делаешь?
М: Я вас услышал ! И уважаю ваше мнение
Будет настроение и желание, пишите
Ж: Желание чего?)
М: Общаться
М: ссылка на фото Ж в инстаграм
М: Шикарное фотт
Ж: Спасибо)
М: Лучшее на мой взгляд
Ж: Я передам фотографу комплимент и учту, что сзади я выгляжу прекрасно. Лучше, чем в анфас)))
М: Ну нет про ваш зад речи и не было сравнивать
М: Я про саму задумку фото
Ж: А в чем там задумка?)
М:Фото как будто статично
На ходу видно в нем движение как живое
Ж: Так живое или статичное?
М: Вы как будто стоите а все вокруг двигается
Ж: Какое живое воображение
М: Разве это плохо?
Не люблю узко мыслить
Ж: Я разве говорила про плохо?))
М: Нет
Ж: А кем ты работаешь, чем занимаешься?)
М: Я снабженец
Ж: В чем заключается снабжение?
М:Закуп продуктов для ресторанов
И снабжение оборудованием и инвентарём
Ж: О, прикольно
(Здесь я вырежу и покажу финал. Диалог бесконечный. У автора бульдожья хватка, она не отпускает мужика и все время заставляет его общаться на ненужные ему темы. И все время напоминает ему про дочку, чтобы вытащить из него какие-то сведения о жене. В конце концов он напивается пива и решает двинуть уже этого бульдога куда-нибудь)
………………………………………………………..
М: Я хочу чтоб ты моей стала
Ж: Ну мало ли кто и что хочет.
Ж: На тебя нет действует как красная тряпка, на меня такой напор
М: Это у нас еще не было физического контакта
Ж: Я не пойду с тобой в воцап)
М: Гениталии слать не буду Ф
Ж: 🤣
Ж: Ты ещё скандалишь и ревнуешь наверное, да?) и злишься на недостаток внимания?)
М: Да
Ж: Ужас….)))
М: Я люблю быть рядом
Одиночество гложит
Ж: Людям нужно личное пространство
Ж: От одиночества не спасает другой человек
Ж: Надо внутри себя растить что-то, что укрепляет
М: Я очень люблю секс
Ж: Уверенность в себе, умение о себе заботиться, умение быть с собой наедине
Ж: Я это поняла ещё до того, как поздоровалась)))) но я не ожидала, что настолько
М: Ты же тоже любишь
Ж: Да с чего ты взял то?
Ж: Ты придумываешь образ, человек может ему не соответствовать
М: Ты же почувствовала мою сексуальность
Ж: Я вообще чувствительная) и плохо переношу любое давление
М: Так ты поддайся и давления меньше будет )
Ж: Так я не поддаюсь давлению) я от него ухожу)
М: Будешь поддаваться моей ласке ?
Ж: После давления то?
М: Да моя девочка
Ж: Ты всегда давишь на тех, кто рядом) и чем сильнее они поддаются, тем сильнее ты давишь
Ж: Фуфуфу (
Ж: Ты понимаешь, что я на дохрена лет старше?
М: Да моя сладкая
Ж: Аж чаем запить хочется
М: Запей
(Он ее моложе на 13 лет, но пишет, что она его девочка, и она млеет, хотя и огрызается как школьница)
Источник: Эволюция
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