 

Глава МИД Германии приедет в Украину на День Независимости

14.08.2020, 2:42, Новости дня

Глава министерства иностранных дел Германии Германии Хайко Маас принял приглашение посетить Украину в День Независимости. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба МИД Украины.

“Глава МИД Украины [Дмитрий Кулеба] поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны – День Независимости”, – заявили в министерстве.

Кулеба также поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О праздновании 29-й годовщины независимости Украины”, в котором, в частности, Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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