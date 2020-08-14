 

Эстония порадовалась действиям США против «Северного потока – 2»

14.08.2020, 2:30, Новости дня

Действия США, направленные против реализации проекта «Северный поток – 2» отвечают интересам Эстонии, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он поддержал «шаги, которые помогут заблокировать» реализацию проекта, а также заявил, что ему «понятна логика действий США», передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Рейнсалу заявил, что среди государств Европы нет единого мнения по данному вопросу.

Напомним, 24 из 27 стран ЕС выразили США «ноту протеста» в связи с планами Вашингтона ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».



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