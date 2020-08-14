Личное: Бесстыжие писи

14.08.2020, 2:30, Разное

Я очень не люблю, когда девушки пониженной социальной ответственности лезут в политику. Отсосать и стать депутаткой — омерзительный, грязный путь.



Фото: Газета. ру

Чтобы пойти по нему, нужно быть крайне небрезгливой и откровенно падшей бабёнкой, высшей ценностью которой является бабло и всё, что на него можно купить.

Чтобы товарки завидовали цацкам и машинкам, чтобы тупые подписчицы в Эскортограме писю в бикини «лайкали», чтобы, так сказать, блистать. Подобно осколку отмытого стекла, на который случайно упал лучик денежного солнца.

На фотографии рядом с Лукашенко, который обосрался и измазался в собственном говне дальше некуда, вы видите его внебрачного сынульку-мажорика и писечку — «Мисс Беларусь» и депутатку парламента Марию Василевич.

Сидит рядом с Тараканом довольная, улыбается. Жизнь к 23 годам удалась: рядом — главный человек в стране, охрана, привилегии, обслуга в рот заглядывает.



Вчера — «Мисс Беларусь», сегодня — депутат парламента. Фото: Соцсети

Но есть, как всегда, нюанс: в рот Машке не только заглядывают, но и, как мне кажется, глубоко засовывают. И не только в рот, но и туда, и сюда. Нажрётся старый Таракан «Виагры» и давай бросать своё жирное, несвежее пузо на молодое, красивое тело.

Может, это всего лишь мои фантазии, конечно, но так ведь может быть, не правда ли? Вполне логичное предположение, не находите?



Фото: Соцсети

Впрочем, может, ну её — эту Василевич? В конце концов, не в парламенте моей страны она заседает писей. Но дело в том, что я очень люблю детей, и с разницей в 20 минут мне на глаза попались следующие фотографии:



Фото: Соцсети

Слева тараканья Машка призывает всех образумится, называя тех, кто уже больше не в состоянии выносить произвол Лукашенко, провокаторами, а справа — 5-летняя девочка из города Гродно.

Малышка ехала в машине с родителями, на них налетел тараканий ОМОН и начал громить стёкла. Представляете, какой ужас испытал ребёнок в тот момент?

Я представила и теперь хочу попросить всех эскортниц Лукашенко (а их в Эскортограме — много) взять в рот по вибратору, пока у Таракана жопа горит (надеюсь, сгорит), и заткнуться.

Лукашенко не будет, а ваши слова в Сети останутся. Вам за них либо будет очень стыдно, во что я не верю, либо очень страшно.

Беларусы, я вам очень сочувствую. Надеюсь, всё у вас будет хорошо.