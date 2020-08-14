 

Австрия пригрозила Белоруссии санкциями ЕС

14.08.2020, 2:08, Новости дня

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал, в каком случае Белоруссии будут грозить санкции ЕС.

Он перечислил «основные требования» к Минску: «прекращение насилия, освобождение произвольно задержанных демонстрантов и журналистов, прекращение блокады интернета». Шалленберг сообщил о необходимости «всестороннего внутригосударственного диалога» в Белоруссии.

Шалленберг согласен с тем, что в случае отказа Минска выполнить эти условия в ЕС должны поднять вопрос о введении «точечных санкций», передает ТАСС со ссылкой на ORF.

В четверг канцлер Австрии Себастьян Курц осудил насильственные действия властей Белоруссии против демонстрантов.



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