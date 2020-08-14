Мнение: Крах Лукашенко – крах Белоруссии

14.08.2020, 2:05, Разное

Белорусская страшная сказка, судя по всему, заканчивается вместе с Лукашенкой. Что там теперь дальше будет на этом месте – бог весть.

Вот почти все наблюдатели, рассказывающие о Белоруссии, очень любят начинать со сравнения между ней и нашей Смоленской областью: мол, сначала едешь-едешь по Смоленщине – скудные равнины, скудная природа, разбитые дороги, печальные огни печальных деревень, мрак и запустение; а потом переезжаешь незримую границу – и оп, почти Европа! Дороги ровныя, чистыя, поля аккуратно засеяны, деревеньки тоже аккуратные, домишки каменные, в полях техника, словом – лепота! Разительный контраст, и, главное, ничего не меняется: я такого рода заметки читал еще в 90-х, с тех пор идет десятилетие за десятилетием, и уже дети тех первых журналистов начинают свои репортажи с того же оригинального зачина: «Переезжая границу между Смоленской областью и вотчиной батьки, не мог не обратить внимание…» и т.д.

А ведь причина разницы проста: до границы – нищая и бесправная московская колония, за ней – подлинный, на деле – Субъект Российской Федерации. Можно даже сказать, что вплоть до 2020 года РФ состояла из трех субъектов: Москвы (со всеми ее бесчисленными колониями), Чечни и Белоруссии. Соответственно два других субъекта ЗАСТАВЛЯЛИ Москву делиться с ними ресурсами колоний. По странному совпадению, все три субъекта – Москва, Чечня и РБ – имели свои собственные вооруженные силы, что, видимо, и гарантировало им статус в этой неформальной Федерации.

Немногие сейчас помнят, что одной из самых первых (и, следовательно, основополагающих) реформ Путина в России была реформа Совета Федерации: свежеизбранный президент практически сразу после разгрома независимых (от него) телеканалов (ОРТ и НТВ) занялся тем, что изгнал из Совета Федерации губернаторов. Это позволило Путину, в частности, с этих пор держать любого губернатора в стране под прямой угрозой ареста (они, перестав быть «сенаторами», лишились неприкосновенности). Именно благодаря той давней реформе сейчас в тюрьме оказался губернатор Фургал (впрочем, он далеко не первый губер, взятый прямо с рабочего места).

Лукашенко в российский СовФед никогда не входил – именно поэтому его нельзя было оттуда выгнать. А поскольку выгнать его Путин не мог – он оставался для Москвы неприкосновенным.

Вот что я писал о «белорусском чуде» ровно 5 лет назад, аккурат после предыдущих «триумфальных выборов» Лукашенки:

«Лично для меня было шоком узнать, что в Белоруссии за истекшие два десятилетия полностью реконструировали нефтеперерабатывающие заводы – Полоцкий и Мозырский, получив в итоге САМЫЕ современные производства, способные в больших количествах выпускать бензины стандарта Евро-5 (у нас, к примеру, Киришский НПЗ планирует перейти к выпуску бензина Евро-5 к… 2017 году). Фактически белорусы построили у себя под ключ два суперсовременных НПЗ. А сколько построили мы? Отвечу: НИ ОДНОГО.



Мозырьский НПЗ

РФ современные НПЗ, стало быть, не нужны, а Белоруссии нужны. Они там у себя, значит, не только качественную тушенку, но и 98-й бензин выпускают заводским способом в огромных количествах. И экспортируют в Европу. Из НАШЕЙ нефти, что характерно.

То есть мы получаем доход от экспорта сырой нефти, а белорусы – от экспорта нефтепродуктов высокой степени переработки. Есть разница? Разница есть.

При этом белорусского лидера, Лукашенко, никто не любит. Я имею в виду – в нашей стране. Его не любим мы, либералы – за то что он сохраняет в стране полудиктаторский режим, душит свободу слова и фальсифицирует выборы. Его не любят наши «государственники» – за то Лука, на их взгляд, постоянно «кидает» Россию и всеми способами – шантажом, посулами и уговорами – «высасывает» из российского бюджета огромные куски. Русские наци Лукашенко тоже не любят – за то, что он как-то недостаточно искренне любит РФ и русских и вообще почему-то не торопится лечь под «старшего брата». Даже коммунисты – и те от Лукашенко не в восторге, думается, хотя бы потому, что он – никакой не коммунист.

…

Естественно, Кремль, будь его воля, не давал бы белорусам ни шиша; но увы – деваться некуда, дорог в ЕС мало, приходилось «делиться». Этим своим положением Белоруссия воспользовалась сполна.

Прошу заметить важную деталь: по сути, почти вся Россия устроена так, что федеральный Центр «кормит» большую часть регионов за счет своих доходов от экспорта нефти и газа, а львиная доля российских регионов не сводит концы с концами. Но и с Белоруссией Россия все эти годы тоже вынуждена делиться теми же самыми доходами от экспорта нефти и газа! Внешне это выглядит почти так же, но есть нюанс: Белоруссия не получает эти деньги в виде «дотаций», подачек, костей с барского стола – которые сегодня дали, а завтра могут выдать в половинном размере или вообще заменить ведром помоев в виде «наказания»; нет, пользуясь своим статусом независимого государства, она БЕРЕТ СВОЁ.

И вот на этой «дьявольской разнице» и базируется все белорусское «бедное, но гордое» благополучие. Белорусы не получают от федерального Центра «братскую помощь» на поддержание штанов, как все российские регионы, не имеющие счастья в виде залежей углеводородов на своей территории; нет, они выдирают свою долю в буквальном смысле у Кремля из глотки – и дальше уже распоряжаются, КАК СВОИМ. Далее ни Медведев, ни Путин, ни российская Генпрокуратура, ни даже всемогущее ФСБ не могут указывать «батьке», на что ему тратить изъятые у Кремля деньги. Надо думать, именно поэтому «батька» и решился вложить их в строительство суперсовременных НПЗ, а не упрятал от греха подальше в оффшор (как поступают все разумные люди в российских регионах)…

Почему я говорю именно о российском регионе, а не, скажем, о невиданных успехах гения белорусского народа? Именно потому, что в основе все ж – не сама по себе «независимость», «незалэжность» и прочие красивые вещи, а уникальное сочетание факторов: когда можно брать у Кремля «его» деньги, но при этом не оказываться в его парализующей, воровской, иссушающей власти».

Что меняется с тех пор? Да просто Кремлю наконец стало невмоготу мириться со статусом Белоруссии как российского региона, и он начал настойчиво приводить РБ к «общему знаменателю», то есть – к статусу своей колонии по типу Брянщины и Смоленщины. Попросту говоря – надоела федерация, в Кремле вообще не выносят разговора с кем бы то ни было на равных. «Батьку» прижали… и, очевидно, это стало сказываться на благосостоянии «простых белорусов». Там люди-то уже раскатали губу «жить как в Европе» – и тут увидели, что они наоборот, неуклонно сползают к перспективе «жить как в России»!

Видимо, это и стало детонатором. В Сети сейчас масса восторженных и очень эмоциональных славословий по адресу «свободолюбивых белорусов», поднявшихся «как один» против «картофельного диктатора» и бьющихся насмерть с ОМОНом; конечно, белорусы – молодцы, но все ж, справедливости ради, градус восторгов надо бы малость понизить. Как ни крути, а их «батька» пошел на избрание СЕДЬМОЙ раз подряд. И как-то в предыдущие шесть всё у белорусов было тихо, мирно и сонно – что как бы указывает: движут ими какие-то иные чувства, не свободолюбие и не ненависть к диктатуре (которых у них, похоже, примерно столько же, сколько и у россиян – то есть почти нет в различимых количествах).

Но основной вопрос сейчас, собственно, не в том, «раскатает» Лукашенко протесты или, наоборот, его самого возьмут штурмом или измором забастовщики. В принципе, Бульбаши уже очевидно обречен, для него вопрос только в сроках – сколько еще удастся продержаться на штыках. Легитимность – она как девственность, раз потеряв, обратно уже не вернешь (и точно так же прожженные циники спросят, на хрена она вообще нужна).

Проблема Белоруссии – что она, с Лукой или без, похоже, в любом случае теряет статус «российского настоящего региона». Кремлевские явно очертя голову взяли курс – «или колония, как все – или нахер!» Ранее ровно на этой «дилемме» РФ потеряла Украину, сейчас прет тем же проверенным курсом.

Под вопросом оказывается всё, старательно сбереженное или выстроенное Лукашенкой «под зонтиком» «особого геополитического положения». Взять те же НПЗ – Полоцкий и Мозырский. Их будущее довольно туманно, даже несмотря на то, что вроде бы во всем мире цены на нефть обвалились, и Лукашенко сейчас закупает сланцевую нефть в США, которая обходится ему в разы дешевле, чем ранее, еще в начале года, предлагала Россия.

Но тут – разный смысл слова «дешевизна». Да, американская нефть дешевая… но она ТАКАЯ ЖЕ дешевая, как любая другая нефть сейчас на европейском рынке. У российской же сырой нефти, поставляемой до 2020 года на белорусские НПЗ, было то преимущество, что она была по нынешним меркам «дорогой», но – дешевле средних европейских цен!! Соответственно, из такой нефти и нефтепродукты выходили дешевле, чем в среднем по Европе, а значит – их охотно брали потребители. Теперь же у белорусов дешевая нефть, но нулевая маржа от поставщиков; кто ж теперь будет брать их бензин в Европе? Там свои НПЗ недозагружены.

Под ударом оказывается и такой флагман белорусской промышленности, как БелАЗ, а также БелШина. Основной потребитель белорусских карьерных самосвалов – Россия. И вот по этому вопросу я кое-что знаю «из первых рук», как промсоциолог: в середине «десятых» доводилось мне проводить групповые исследования с рабочими на крупнейших в России карьерных разработках руды, в частности – как раз были группы с водителями карьерных самосвалов. Тогда я с интересом узнал, что у нас в России на этом рынке соперничают БЕЛАЗы и Катерпиллеры, причем, что удивительно, несмотря на большую цену, все – от водителей до руководителей карьеров – горой за Катерпиллеры! Мол – и лучше, и ремонтопригоднее, и удобнее, и долговечнее, и безопаснее… но – закупают БелАзы, потому как «политическая целесообразность», и люди скорбно подымали глаза куда-то вверх.



Новинка – беспилотный БЕЛАЗ

Так что, думается, ситуация в республике предрешена при любом исходе «минских битв». «Под Россию» на правах «смоленщины» она в любом случае не пойдет – а значит, должна будет, как и Украина, рвануться «в Европу», заодно, как та лягушка, оторвав с мясом свой хвост в виде пока еще остающейся у Белоруссии промышленности, как старой (БелАЗ), так и новой (НПЗ). Будет, как и та же Украина, «делать ставку на сельское хозяйство».

Странно сейчас «быть белорусом»: выбор, по сути, между «стать смоленщиной – московской колонией» – и «стать гуляй-полем с гулкими и пустыми заводскими цехами». За первое – надеваешь шлем и берешь дубинку; за второе – берешь коктейль Молотова. Даже и не знаешь, за что биться…

Все это грустно, но неизбежно. Иначе могло бы быть только при резкой перемене политической власти и ориентации у нас в РФ… да и то бабушка надвое сказала. В основе всего – объективный процесс, продолжение распада СССР. Россия (точнее – Москва) не хочет делиться ни с кем ресурсами, в результате неуклонно, вот уже 30 лет подряд, оказывается во все большей и большей изоляции. Есть у этого процесса и свой плюс – Москва, как нам не устают повторять СМИ, непрерывно хорошеет.