СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана
14.08.2020, 1:30, Новости дня
Началась процедура голосования СБ ООН по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщил источник в организации.
Голосование проходит в письменной форме. Его результаты станут известны 15 августа после 00.30 мск, передает ТАСС.
Напомним, СБ голосует письменно, так как работа осуществляется в удаленном режиме. После начала голосования члены СБ должны в течение суток передать сотрудникам секретариата свое решение.
США предложили Совбезу ООН продлить эмбарго.
РФ обещала не дать США использовать СБ ООН для давления на Иран.
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