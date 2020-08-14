 

СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

14.08.2020, 1:30, Новости дня

Началась процедура голосования СБ ООН по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщил источник в организации.

Голосование проходит в письменной форме. Его результаты станут известны 15 августа после 00.30 мск, передает ТАСС.

Напомним, СБ голосует письменно, так как работа осуществляется в удаленном режиме. После начала голосования члены СБ должны в течение суток передать сотрудникам секретариата свое решение.

США предложили Совбезу ООН продлить эмбарго.

РФ обещала не дать США использовать СБ ООН для давления на Иран.



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