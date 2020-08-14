Лукашенко намерен выступить со срочным обращением к народу – Telegam-канал

14.08.2020, 1:20, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко может выступить со срочным обращением к народу – его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт уже готовит текст. Об этом вечером 13 августа написал анонимный Telegam-канал “Дилетант”.

Также об этом сообщили ряд российских СМИ, в том числе РБК, “Интерфакс” и “РИА Новости”, которые ссылались на твит “Коммерсант FM”, где источником была якобы Эйсмонт. Позже радиостанция обновила сообщение.

Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу — Пресс-секретарь Эйсмонт.

— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020

“Информация о том, что Александр Лукашенко якобы готовит срочное обращение к нации, появилась в анонимном Telegram-канале “Дилетант” (не имеет отношения к журналу “Дилетант”). Официального подтверждения этой информации пока нет”, – сказано в новом твите.

UPD: информация о том, что Александр Лукашенко якобы готовит срочное обращение к нации появилась в анонимном телеграм-канале «Дилетант» (не имеет отношения к журналу «Дилетант»). Официального подтверждения этой информации пока нет.

— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020

Позже в Telegram-канале “Дилетант” написали, что получили информацию о готовящемся обращении из источников в администрации белорусского президента около 21.00. Примерно в это же время глава верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова обратилась к митингующим и сказала, что “Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов”.

“Когда выдадут в эфир данное обращение, мы не знаем. Но такое обращение есть”, – уверяют авторы.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. На видео, где, как предполагается, зафиксирован момент смерти мужчины, взрыва не видно. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.