Российский художник с помощью дубинки нарисовал картину “Беларусь”

14.08.2020, 1:20, Новости дня

Российский художник Артем Лоскутов 12 августа опубликовал изображение новой картины с названием “Беларусь” на своей странице в Facebook.

«Беларусь» (2020)холст, акрил, дубинопись, 60х40 смстартовая цена 1₽аукцион продлится до пятницы 22:3050% будут отправлены белорусам Posted by Artem Loskutov on Kolmapäev, 12. august 2020

Видео создания картины также опубликовано на странице художника. На белый холст ударами дубинки были нанесены полосы краской красного цвета. В результате картина напоминает бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси в 1991–1995 годах, а сейчас используется белорусской оппозицией, отмечает Meduza.

Это уже не первая работа, созданная художником при помощи дубинки. В 2019 году Лоскутов заявил на своей странице в Twitter, что придумал новый стиль живописи.

“Ребята, я изобрел новый стиль живописи, актуальный обстоятельствам. Рабочее название – “дубинопись”, – сообщил он.

ребята, я изобрёл новый стиль живописи, актуальный обстоятельствам. рабочее название дубинопись pic.twitter.com/sgm6AU8n3S

— артём лоскутов (@kissmyba) August 25, 2019

Лоскутов выставил картину на аукцион. Он начался со стартовой цены в 1 рубль. На момент написания заметки за картину предлагали 800 тыс. руб. (около 300 тыс. грн). Ставки принимаются до вечера 14 августа. Художник сообщил, что половину собранной суммы отправит белорусам.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.