В Рыбинске проводят бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства
 

В Рыбинске проводят бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства

14.08.2020, 13:36, Объявления
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Рыбинская ветеринарная станция продолжает проводить выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства.

18 августа бригада специалистов будет работать в микрорайонах Заволжье-1 и Слип по следующим адресам:

· с 10:00 до 10:30 в микрорайоне Заволжье-1 у магазина «Молодежный» (улица Переселенческая, 25);
· с 10:45 до 11:15 часов в микрорайоне Заволжье-1 у магазина «Ярославский бройлер» (ул. Тарасова);
· с 11:30 до 12:30 в микрорайоне Слип на стадионе у Дворца культуры.

Просьба к владельцам домашних животных (собак и кошек) предоставить своих питомцев для вакцинации и соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусной инфекцией.

Телефоны для справок: (4855) 21-31-69, 21-81-05.

По итогам предыдущей выездной акции в микрорайонах Копаево, Переборы, Волжский вакцину от опасного заболевания получили 120 собак и 50 кошек.



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