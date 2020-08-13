Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к народу
13.08.2020, 23:43, Разное
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт.
Тема предстоящего выступления политика не раскрывается. Вероятно, Лукашенко сделает заявление о результатах президентской гонки.
Напомним, в минувшее воскресенье состоялись выборы главы Белоруссии. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера отдали голос более 80% граждан.
Не все белорусы остались довольны итогами выборов. Во многих городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Пострадали десятки человек.
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