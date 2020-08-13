Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к народу

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13.08.2020, 23:43, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт.

Тема предстоящего выступления политика не раскрывается. Вероятно, Лукашенко сделает заявление о результатах президентской гонки.

Напомним, в минувшее воскресенье состоялись выборы главы Белоруссии. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера отдали голос более 80% граждан.

Не все белорусы остались довольны итогами выборов. Во многих городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Пострадали десятки человек.



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