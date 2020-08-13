ЦИК назвал Лукашенко лидером по голосам в Минске

13.08.2020, 23:15, Разное

Независимые экзит-полы говорят о победе Тихановской.

ЦИК Беларуси обнародовал данные по Минску о распределении голосов между кандидатами в президенты страны Александром Лукашенко и Светланой Тихановской. Согласно объявленным предварительным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую — 14,92%.

Отметим, первые предварительные данные ЦИК сообщали, что Лукашенко набрал 80,23%, Тихановская — 9,9%. Затем данные обновились, и по ним в целом по Беларуси за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за Тихановскую — 10,09%, утверждают в ЦИК.

Напомним, выборы в Беларуси прошли 9 августа, с 4 по 8 августа проходило досрочное голосование, в котором, по объявленным данным ЦИК, приняли участие более 41,7% избирателей. В целом явка составила 84,23%.

Штаб Тихановской не признал результаты выборов и заявил, что озвученные ЦИК результаты (примерно 10%) противоречат здравому смыслу. Оппозиция и альтернативные независимые эксит-полы утверждают, что Тихановская набрала 70–80% голосов. Штаб Тихановской со ссылкой на официальные данные итоговых протоколов участковых комиссий сообщил о ее победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе. Наблюдатели на протяжении голосования сообщали о многочисленных нарушениях и фальсификациях протоколов.

Более двух тысяч избирателей одного из участков Минска намерены обжаловать результаты выборов президента. Они заподозрили, что участковая комиссия подделала протокол голосования. Граждане подписали коллективные заявления с требованиями пересчитать голоса и передали их в милицию.

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Уже пятый день в стране продолжаются протесты против предварительных итогов выборов, фальсификаций и репрессий со стороны силовых структур. Все дни протеста правоохранительные структуры массово задерживали протестующих и применяли против них светошумовые гранаты и резиновые пули. Помимо этого, 11 августа люди в черном без опознавательных знаков нападали на журналистов, разбивали их технику, забирали флешки и заставляли фотокорреспондентов удалять кадры с мест событий.

Тихановская была вынуждена уехать из страны, сейчас она находится в Литве. После того, как стало известно о ее местонахождении, были опубликованы два видеообращения, в одном из которых Тихановская просила сограждан «не противостоять милиции, не выходить на площади». Текст обращения она читала с листа. В МИД Литвы говорили, что записи были сделаны под давлением властей Беларуси.