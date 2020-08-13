Белорусские государственные СМИ сообщили о поимке “провокаторов”. Избитые задержанные пообещали “не делать революцию”

13.08.2020, 23:05, Новости дня

Государственное белорусское информационное агентство БЕЛТА 11 августа опубликовало в своем Telegram-канале видео оперативного задержания мужчин и женщин, которые якобы являются “провокаторами беспорядков” в Беларуси.

На показанных госсми кадрах люди сидят на четвереньках или лежат лицом на земле возле забора. Двое мужчин заявили, что приехали из России в Беларусь с туристической целью, на отдых. Еще один сказал, что у него 12 судимостей.

В Telegram-канале “Открытые медиа” сообщили, что опознали среди людей на видео двух активистов – Артема Важенкова и Игоря Рогова. 12 августа на сайте БЕЛТА вышла новость о том, что в Следкоме Беларуси подтвердили их задержание.

Кроме того, как пишет TUT.BY, в эфире государственного “Беларусь 24” 12 августа показали ролик, где у шестерых человек спрашивают, “будут ли они еще делать революцию?”. Они отвечали: “нет”, “никогда вообще в жизни”; некоторые отрицательно качали головой. У мужчин на лицах были следы от побоев, у женщин растрепаны волосы. В сюжете сказано, что четверо из них – граждане Беларуси, двое – украинцы.

По белорусскому телевидению показывают сильно избитую молодежь, которая испуганно выражает раскаяние. Видео: Расстрига pic.twitter.com/6P2ACOnpkv

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынешний президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.