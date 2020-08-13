Зеленский: Все семьи, которые пострадали от взрыва дома в Киеве, получили новые квартиры

13.08.2020, 23:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве 21 июня, получили новое жилье. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба главы государства.

“К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали”, – заявил Зеленский.

Он сообщил, что из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.

“Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета – и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах”, – добавил президент.

Зеленский отметил, что обязанность местной власти – помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

25 июня Зеленский вручил пострадавшим документы на 12 квартир. По его словам, эти квартиры были приобретены не за бюджетные средства.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую, жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.