Эксперты рассказали о лучшем способе избавления от седины

13.08.2020, 23:01, Новости дня

Американскими учеными был обнаружен способ быстрого избавления от седины. Во время исследования обнаружилось, что процесс можно остановить, если полностью исключить стрессы и научиться вести спокойную жизнь.

Специалисты провели анализ 400 образцов волос, которые были взяты у 14 добровольцев. Состояние волос сравнивалось с отдельным промежутком в жизни, ведь за месяц локоны отрастают на один сантиметр. Анализ волос одной из участниц эксперимента показал, что после развода и длительного переезда ее волосы становились седыми. Когда источник стресса отсутствовал, волосы приобретали привычный цвет.

Специалисты выяснили, что скорость поседения и восстановления составляет три месяца. Чтобы седых волос стало меньше, эксперты советуют нормализовать свое психологическое состояние.