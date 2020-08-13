Эксперты рассказали о лучшем способе избавления от седины

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13.08.2020, 23:01, Новости дня

Американскими учеными был обнаружен способ быстрого избавления от седины. Во время исследования обнаружилось, что процесс можно остановить, если полностью исключить стрессы и научиться вести спокойную жизнь.

Специалисты провели анализ 400 образцов волос, которые были взяты у 14 добровольцев. Состояние волос сравнивалось с отдельным промежутком в жизни, ведь за месяц локоны отрастают на один сантиметр. Анализ волос одной из участниц эксперимента показал, что после развода и длительного переезда ее волосы становились седыми. Когда источник стресса отсутствовал, волосы приобретали привычный цвет.

Специалисты выяснили, что скорость поседения и восстановления составляет три месяца. Чтобы седых волос стало меньше, эксперты советуют нормализовать свое психологическое состояние.



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