 

Ученым удалось закодировать информацию внутри искусственных молекул

13.08.2020, 23:01, Новости дня

Учеными был представлен практический аспект концепции кодирования информации внутри искусственных молекул. С помощью подобных молекул можно программировать материалы или новые типы компьютеров.

Основным компонентом решения стали сетчатые металлоорганические каркасные структуры. Они являются гибридным материалом из кластеров ионов металлов, которые связаны органическими лигандами. Они часто применяются для ликвидации загрязнений из воздуха и водоемов.  

Эксперты расположили различные ионы металлов в определенных шаблонах и комбинациях для кодировки информации. Специально разработанное устройство может считывать данные. Кроме этого, были задействованы ионы металлов кобальта, кадмия, свинца и марганца. С помощью атомно-зондовой томографии исследователи считывали информацию с ионов.



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