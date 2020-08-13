 

Мнение: Координаторы протеста

13.08.2020, 22:45, Разное

Следственный Комитет Белоруссии выложил видео с действиями координаторов протестов в Минске 9 августа.
Не сложно заметить организованную работу по формированию "неорганизованного протеста".

Плюс прохладный рассказ о необходимости радикализации протестов https://radikal.ru/video/HgrRI0QLY15 Причем запись сделана еще до выборов.
Также стоит отметить линию на публикацию данных сотрудников МВД и внутренних войск через ТГ-каналы – по сути идет калькирование украинского "Миротворца", где также начинали публиковать данные сотрудников "Беркута".

PS. За 12 августа в Белоруссии задержано 700 человек. Кол-во задержаний в сутки продолжает снижается. 9 августа – 3000, 10 августа – 2000, 11 августа – 1000, 12 августа – 700.

PS2. ЦИК Белоруссии выложил данные о выборах в стране с разбивкой по областям.

PS3. Часть коллектива "Белаза" грозят объявить забастовку. Выдвигаются политические требования. Руководство предприятия делает вид, что все нормально.

Источник: Colonel Cassad



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