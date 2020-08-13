Мнение: Путину конец, Россия рухнула, Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет!

13.08.2020, 22:25, Разное



Ой, ребята – есть такая работа: постоянно врать. Я честно вам скажу и не раз признавался – я очень хорошо себе представляю, как это работает изнутри. Причем, как раз сейчас, когда полыхает в Хабаровске, Белоруссия вот-вот уйдет в список нормальных стран, а россияне обнищали так, как никогда раньше – это становится все сложнее и сложнее.

Да, да, у нас тут опять сюрприз для свидомых патриотов, которые реально стали прямо так любить мой маленький бложик в ЖЖ. Что доставляет даже больше, чем то – как им сейчас тяжко. Ведь, во-первых, ссылку давать не буду на материал почти с таким же заголовком, где втору той дряни быстро в панамку накидали. А, во-вторых, что ж нам делать-то тогда с другими странами?

Я уже писал, как ругается уважаемая Ксения Анатольевна Собчак по тому поводу, что из Нью-Йорка ломанули толстосумы, писал о том, что от гражданства США отказываются, но, наверное, этого мало? Хорошо, вот вам еще новостей! Первые понравятся товарищам в шароварах, у которых своей страны больше нет (там территория) и сейчас они отчаянно пытаются утащить в это же Г – Белоруссию. Поможет или нет – время покажет, но для тех, кто верит в призывы белорусской типа оппозиции, что они привлекут иностранные деньги и бла-бла-бла, цитирую:

Европейский Союз по-прежнему не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок. Об этом в статье для издания "Зеркало недели" написал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

Чего там у нас? Шестой год Интеграции? Но будет хуже, ведь пока экономика США упала на 30 с хреном процентов, причем еще и еще раз – ФРС влил и вливает ТРИЛЛИОНЫ в этой дело, внезапно выяснилось, что:

По оценке статистического ведомства, падение темпов экономического роста в России во втором квартале 2020 года составило 8,5%, вместо ожидавшихся 9,5%-10%.

Но, разумеется, нам об этом никогда не расскажут борцы за ваш и мой Хабаровск, ага. И вот я и говорю: им плохо, потому что врать больше нереально. То же "Эхо Москвы" теряет аудиторию кроме совсем уже отмороженных. Кстати, мне сегодня звонили из-за границы. Люди 20 лет назад уехали (плюс-минус, лениво считать) – а сейчас зачем-то мне радостно сообщают, что у нас скоро будет как в Белоруссии. Хотя у них там реально финансовые у самих проблемы и лютые и еще все только началось.

Впрочем, если этих и подобных персонажей не будет бомбить, мне будет не о чем переодически писать в ЖЖ. Так что засекайте, как сейчас бахнет!

Счастья вам.