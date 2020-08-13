Глава МВД Белоруссии отказался считать протесты революцией

13.08.2020, 22:16, Новости дня

Происходящие в Белоруссии события не являются революцией, сообщил глава МВД страны Юрий Караев.

Караев сообщил о необходимости «остановить насилие в головах», как «один персонаж говорил про разруху в головах».

«Ведь любая революция, любой хаос, слава богу, что до революции у нас еще не дошло, порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ОНТ.

Он заявил, что многие государства завидовали спокойствию и безопасности Белоруссии, а «беспорядки разрушат все, чем гордились» жители страны, передает РИА «Новости».

«Из-за чего мы сейчас это все разрушаем – из-за каких эфемерных и непонятных целей?» – сказал он.

Как сообщил министр, за новейшую историю Белоруссии силовики прежде никогда не применяли ни водометы, ни слезоточивый газ, ни другие нелетальные средства, «старались обходиться как можно меньше, как можно мягче».

Караев сказал, что он «вообще не кровожадный человек и не хочет никакого насилия».

«Все же наши граждане, у всех семьи, дети, да просто человеческая жизнь и здоровье каждого из нас», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Белоруссии, где после победы действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах проходят массовые протесты.