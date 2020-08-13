Широков бьет. Судью

13.08.2020, 22:06, Разное

Публичного насилия вообще стало больше — эхом оно отзывается на футбольном поле.

Не успела с первых строк уйти тема «подвигов» судьи Василия Казарцева в матче «Спартак» — «Сочи», как ее перебила другая футбольная новость — экс-капитан сборной РФ Роман Широков прямо во время матча любительских команд избил судью Никиту Данченкова. Дракой это назвать трудно — судья упал сразу после удара в лицо, добить не дали партнеры Широкова, в числе которых был и другой известный футболист и тренер, любимец болельщиков «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов.

Пикантности ситуации придавало то, что оба представляли команду главного и единственного спортивного канала страны «Матч ТВ», где фигуранты выступают в качестве футбольных экспертов. В частности, Роман Широков должен был во вторник обозревать очередной раунд Лиги чемпионов. Теперь, похоже, эксперта Широкова на ТВ мы долго не увидим, если увидим вообще.

Поводом случившегося послужило то, что судья, по мнению Широкова, не назначил очевидный пенальти за снос футболиста, проведшего за сборную РФ 56 матчей. На реплику Широкова с употреблением ненормативной лексики судья потянулся за красной карточкой, Тихонов попытался объясниться с Никитой и погасить конфликт, но карточка все-таки была показана, и Роман Широков осуществил то, что обещал — врезал не по-детски, от всей души. Матч прекратили, вызвали медиков, Данченкова отправили в больницу, что надо там зашили, побои сняли,

дело за делом — скорее всего административным.

Заодно с Широковым от эфира почему-то хотят отстранить и Тихонова, но это уже на усмотрение редакции «Матч ТВ». С экспертами на «Матче» не густо, Широков при всей своей слегка снобистской манере отвечать на вопросы был не худшим, но после такого удара по репутации сделать вид, что ничего не было, не получится. Любительский турнир назывался «Московский кубок селебрити», участвовали в нем многие медийные персоны, освещались матчи широко, и даже в прямом эфире, так что эпизод с таким своеобразным наказанием арбитра видели не только на стадионе. Иначе бы и не заметили.

За всю историю отечественного спорта не было случая, чтобы за противоправные действия на футбольном или хоккейном полях кто-либо из нарушителей получал реальный срок наказания. Угрозы привлечь к уголовной ответственности были, и неоднократные. Но привлечь хотя бы по статье «мелкое хулигантство» не удавалось никого из непосредственных участников. Может, еще и потому, что разборки случались не под прицелом теле- и видеокамер, а нынче каждый шаг на виду. В данном конкретном случае — кровавая разборка еще и с участием команды спортивного канала.

Роман Широков принес извинения Никите Данченкову в своем инстаграме

Насилия, которое не стесняется и публичности, вообще стало больше. Причем насилия, возникающего чуть ли не пустом месте. Понятно, что причины конкретного случая не сводятся к недовольству каким-то решением судьи — не Кубок мира разыгрывали на этом любительском турнире, повод можно считать ничтожным. У меня на руках нет социологических данных, но

ощущение, что общество пребывает в раздраженном, и это мягко сказано, состоянии, безусловно, есть.

Раздражающих факторов, среди которых коронавирус, социально-экономические, да и политические проблемы не на последнем месте, хватает. Эхом они, возможно, отзываются и такими дикими выходками, да еще на футбольном поле.

Я ничуть не пытаюсь оправдать Романа Широкова, который и в своем извинении за совершенный им неблаговидный поступок не преминул отметить, что пенальти был очевидный. Но, как дальше отметил сам фигурант, и не назначенный пенальти, и показанная после словесной перепалки красная карточка «не могут быть причиной для размахивания руками». Размахнулся он удачно, чего не скажешь о попавшем под горячую руку Никите Данченкове.

Как пел Владимир Высоцкий от имени незадачливого боксера, «бить человека по лицу я просто не могу». А у нас сейчас это просто, даже обыденно. Соперником «Матч ТВ», кстати, была команда под названием «Ничего обычного». Наверное, это просто совпадение.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»